Évadé du Pavillon: Pape M. Seck se trouve dans l’obligation de se rendre sinon….

Transféré à l’hôpital Aristide Le Dantec, pour y suivre des traitements, Pape Mamadou Seck , s’est finalement taillé. Sauf que ce dernier souffre d’une maladie chronique grave. Il s’agit d’une maladie rénale chronique d’origine vasculaire au stade 5 et d’une hypertension maligne. Par conséquent il est obligé de se faire prendre en charge par une structure sanitaire spécialisée.

Ainsi donc, en plus des forces de l’ordre qui sont activement à sa recherche, les centres d’hémodialyse du pays sont également surveillés et en alerte. En effet, à cause de la gravité de sa maladie, Pape Mamadou Seck est donc obligé de subir une dialyse s’il veut encore rester en vie… En effet, Pape Mamadou Seck, qui a été placé sous mandat de dépôt depuis le 29 juin dernier, a été transféré au Pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec pour une pathologie sévère au moment où les Sénégalais se préparaient à fêter la Tabaski. Finalement, son évasion a été annoncée hier lundi par l’administration pénitentiaire à travers un communiqué. Membre de “Force spéciale”, Pape Mamadou Seck, a été arrêté à la veille de la manifestation du 17 juin dernier, a renseigné la note.

Cette dernière a révèle que le détenu s’est évadé dans la nuit du 9 au 10 juillet 2022. « Il avait été transféré à l’hôpital Aristide Le Dantec, parce qu’il souffre d’une maladie chronique grave : une maladie rénale chronique d’origine vasculaire au stade 5 et d’une hypertension maligne. Il est actuellement recherché par toutes les forces de l’ordre du pays, rapporte l’administration pénitentiaire », lit-on.

Des sources ont aussi rapporté que Pape Mamadou Seck a été déclaré « mort », en prison, le jour de la Tabaski. Il a été trouvé inerte (mort) par ses co-pensionnaires de chambre à Rebeuss.

Pour rappel, les membres de ce groupe “Force spéciale” sont poursuivis pour « complot contre l’autorité de l’Etat, association de malfaiteurs en rapport avec une entreprise terroriste, destruction de biens appartenant à l’Etat ». Ils sont accusés d’avoir voulu installer le chaos à Dakar en marge de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi, vendredi 17 juin.