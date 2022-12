Évolution des travaux du BRT: Les chauffeurs se plaignent de la durée des travaux

Les choses se compliquent de jour en jour pour les chauffeurs. Ces derniers se débrouillent au quotidien malgré leurs difficultés à cause des travaux du BRT. Tous réclament la fin des travaux. Avec la construction du tracée du Bus Transit Rapid (BRT) les routes qui mènent vers la ville de Dakar sont en mauvais état. Parce qu’impactées par les travaux.

Les conducteurs se plaignent de cette situation. Mame Mor Niang chauffeur de Bus interpellé sur la question n’a pas caché son mécontentement : « Depuis quelques temps avec la construction du BRT, les routes venant du rond-point Colobane jusqu’au marché Petersen sont totalement dégradées. Tu peux durer là-bas tout en y restant plus d’une heure. Avec nos camions, c’est très difficile de traverser, soit on fait le détour où on prend le risque de durer sur la route. Nous demandons au gouvernement de vite terminer ses travaux pour le bien de tous ».

Si les chauffeurs de bus se sont sentis frustrés, c’est aussi le cas chez les taximen. Connus pour trouver des clients le plus rapidement possibles, ces chantiers du BRT leur rendent la tâche impossible. Ouseynou Ndiaye qui est chauffeur de taxi témoigne. « Nous rencontrons beaucoup de problèmes rien que pour rouler correctement sur l’asphalte qui est dans un mauvais état à cause des chantiers qui ne finissent jamais. Ma voiture consomme autant de gasoil lorsque je traverse ces zones où on construit le tracée du BRT. Avec les clients, ils s’énervent à cause du temps perdu dans les embouteillages », se désole notre interlocuteur. Il ajoute : « tout ce nous demandons c’est que ces travaux finissent vite. »

A quelques encablures de là, Aliou Ngom un autre chauffeur de taxi a certes salué les travaux qui visent selon lui à « décongestionner le trafic. « Le BRT est un projet salutaire mais les travaux durent depuis longtemps. Maintenant cela impacte sur notre travail au quotidien. Nous qui passions du temps sur les routes, nous demandons au gouvernement d’accélérer les travaux et le plus tôt sera le mieux. »

Avec ces travaux, les routes sont de mauvaises qualités et les chantiers du BRT avancent à pas de tortue. Malgré tout, les chauffeurs gardent leur mal en patience.

FATOU BA (Stagiaire)