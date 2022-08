Expresso Sénégal: Les travailleurs en Sit-in contre une vague de licenciement

C’est à travers une note rendue publique que « Expresso » a réagi pour appeler « l’opinion à la prudence« . L’opérateur téléphonique qui rappelle être l’un des principaux au Sénégal, précise qu’il est la filiale du groupe Sudatel basé au Soudan, coté à la bourse d’Abu Dhabi : « Elle compte au Sénégal plus de 3 millions de clients« .

Les travailleurs Expresso Sénégal en sit-in ce lundi 22 août 2022. Ces employés vont occuper l’esplanade de la direction de l’entreprise de 8 heures à 17 heures. « L’ordre du jour de cette manifestation est un sit-in à la suite du licenciement sans motif valable d’une cinquantaine de personnes de Expresso Sénégal » a fait savoir le porte-parole du jour.

Les syndicalistes réfutent le licenciement pour motif économique avancé par le direction. Car, disent-ils, aucun document financier ne justifie cette faillite de l’entreprise. « Les délégués ont demandé la mise à disposition de ces informations financières. Ce qui n’a jamais été fait » ont déclaré les syndicalistes. Selon eux, « aucune société ne peut se s’autoproclamer en faillite sans pour pouvoir justifier cette faillite ».

Ces travailleurs s’engagent à arrêter « les dérives de la direction générale ». Ils avaient alerté via un communiqué sur la situation sociale de la boite de plus en plus « dégradante et des manœuvres malsaines de la direction ».

Ils réfutent les « subterfuges et autres prétextes fallacieux de pertes de revenus arrêtées par le top management ». Ces licenciements ne sont, pour eux, qu’une manière de « les remplacer frauduleusement par des prestataires de service ».