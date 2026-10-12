Fann, Almadies, Point E : La commission d’enquête parlementaire met à nu le bradage des loyers de l’État

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Dans le cadre des investigations menées à l’Assemblée nationale sur la gestion du patrimoine de l’État, le député Kaba Diakité a révélé une liste de bénéficiaires de baux administratifs attribués sous la responsabilité d’Abdou Karim Fofana. Les informations présentées font état de loyers mensuels particulièrement bas, oscillant entre 58 000 et 470 000 FCFA pour des biens situés dans des zones huppées de Dakar telles que Fann Résidence, Le Plateau, Ngor-Almadies ou le Point E.

Selon la liste communiquée par le parlementaire, les loyers mensuels appliqués varient sensiblement d’un bénéficiaire à un autre, mais atteignent des montants étonnamment bas au vu du marché immobilier dakarois. Parmi les chiffres évoqués figurent notamment un loyer mensuel de 58 000 FCFA pour Pape Samba Awa Diop aux Almadies, 75 000 FCFA pour la Chambre des notaires du Sénégal, ainsi que 79 000 FCFA enregistrés pour feu Abdou Aziz.

Cités universitaires, magistrats et cabinets professionnels

D’autres bénéficiaires cités lors de l’audition sont soumis à des redevances plus élevées, tout en restant nettement en deçà des prix du marché. Le Cabinet Aïssatou Guèye Diagne apparaît ainsi avec un montant mensuel de 470 000 FCFA, tandis que le magistrat Pape Oumar Sakho aurait bénéficié d’un bail fixé à 375 000 FCFA par mois. De son côté, le professeur El Hadji Niang s’acquitte d’un loyer de 260 000 FCFA, contre 200 000 FCFA pour Mamadou Lamine Fofana, 125 000 FCFA pour Bamba Camara et 106 000 FCFA pour Sara Isabelle Dieng.

Le dossier mentionne également le restaurant Carrefour International avec un loyer mensuel de 176 000 FCFA, un contrat accordé à la suite de son recasement post-rénovation du Building administratif. Enfin, le cas du Cabinet Malick Diop suscite une attention particulière, avec une redevance fixée à 210 000 FCFA par mois pour une superficie globale de 575 m². Une situation qui soulève de vives interrogations chez les commissaires quant aux critères d’évaluation domaniale et aux avantages éventuellement consentis aux bénéficiaires de ces biens publics.