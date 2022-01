Fatoumata Niang Bâ: “Grand Yoff n’a pas de maire, Madiop Diop est plutôt un dormeur”

C’est la campagne pour les locales du 23 janvier prochain et tous les coups sont permis. C’est justement, un de ses coups que Fatoumata Niang Bâ compte donner à l’actuel maire de la commune de Grand-Yoff. Dans une contribution, la Présidente du parti UDESR, membre de la coalition Benno Bokk Yakarr, 2eme investie sur la liste proportionnelle à grand Yoff, s’en prend à son adversaire Madiop Diop.

Le bilan est largement positif. D’après ce que nous avons vu sur le terrain , la population adhère à notre programme et à notre projet de société. Entre l’engouement et le jour des élections certes il y a une différence, mais partout où nous passons les populations spontanément se joignent à nous et adhérent à notre projet. Si nous maintenons ce cap nous pouvons largement gagné ces élections le 23 janvier.

C’est de bonne de guerre et ce n’est pas une surprise pour nous. C’est un travail qui a été fait déjà en amont par mon parti Union pour le Développement du Sénégal Renouveau qui a eu à poser les fondamentaux de cette fidélisation envers Benno Bokk Yakarr à la cité millionnaire depuis fort longtemps et c’est pourquoi en aval que la population réponde favorablement à notre projet de société.

Vous savez nous avons une population très jeune à Grand Yoff, les jeunes représentent plus de 65% , de ce fait nous misons sur l’encadrement et la qualification de nos jeunes. C’est dans ce cadre un centre communal de l’emploi est prévu qui permettrait d’encadrer, orienter et insérer les jeunes et leurs permettre aussi d’avoir qualifications diplômantes.

Notre candidat Cheikh Bakhoum veut développer un partenariat public privé pour attirer plus de privés sénégalais ou étrangers de venir investir à Grand Yoff et offrir de l’emploi à ces jeunes. Nous avons aussi un bon programme de vie avec l’aménagement de notre espace, de nos jardins et terrains de jeux.

A vous entendre parler, nous avons l’impression que Khalifa Sall a acheté le titre foncier de Grand Yoff et vous savez que cette commune n’appartient à personne. Le changement est imminent et la population l’a compris en adhérant à notre programme . En plus de 20 ans dans la Mairie, Khalifa Sall n’a pas réussi à transformer notre commune ni réussi à construire un projet de société auquel les citoyens adhérent.

Le bilan est juste lamentable, Grand Yoff n’a pas de maire mais plutôt un dormeur. Madiop Diop n’a rien réalisé en 7 ans , au niveau des infrastructures comme au niveau social et cadre de vie , le maire n’a rien réalisé. C’est un maire fantôme.

Par Fatoumata Niang Bâ, Présidente du parti UDESR