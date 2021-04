Faux médicaments: La liste des hôpitaux et cliniques bénéficiaires

Libération dévoile la liste des structures publiques et privées qui se “servaient” des faux médicaments auprès de Dahai Co alors que la société agissait dans l’illégalité absolue. Il s’agit, selon Libération, de l’Hôpital Abass Ndao, du centre de santé Gasparg Camara, l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque, la clinique Rada, Prodige pharma, les clinique Cheikhoul Khadim, Koaci et Oasis, le District Ouest….