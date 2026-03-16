Favoritisme dans le financement des projets des femmes : La tutelle dément

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Le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités a publié un communiqué pour démentir les allégations selon lesquelles le financement des projets des femmes serait soumis à des critères politiques.

« Ce financement vise à soutenir l’autonomisation économique de toutes les femmes et filles du Sénégal, en toute transparence et objectivité, dans le respect des principes d’équité et d’inclusion sociale », indique le communiqué.

Il précise que les projets soumis par les groupements de femmes sont éligibles au financement à travers les mécanismes de son département, notamment le Fonds national de crédits aux femmes (FNCF) et le Fonds national pour la promotion de l’entrepreneuriat féminin (FNPEF), sans aucune coloration politique.

Le ministère lance également un appel à toutes les femmes du Sénégal afin qu’elles puissent bénéficier de ce financement destiné à toutes, y compris celles en situation de handicap et celles issues de la société civile.

Cette mise au point fait suite à des propos tenus le 14 mars, lors de l’inauguration de la Maison de la Femme de Keur Massar, au cours de laquelle le maire Bilal Diatta a été remercié et félicité pour son action.