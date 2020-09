Fc Barcelone: Messi se queda !

L’annonce est de la presse argentine. Le feuilleton Lionel Messi, démarré il y a une dizaine de jours, devrait bientôt prendre fin. Alors que La Pulga avait fait part de son souhait de quitter le FC Barcelone, la presse argentine assure que le n° 10 a changé d’avis. Le natif de Rosario est donc parti pour rester au Barça la saison prochaine.

«Lionel Messi (33 ans) restera au FC Barcelone jusqu’en juin 2021, date à laquelle son contrat prend fin». C’est le média argentin TyC Sports qui l’annonce en exclusivité. La publication locale assure que, même s’il souhaitait réellement quitter le Barça cet été, d’où l’envoi du burofax il y a une dizaine de jours, La Pulga a changé d’avis.

Une information qui peut surprendre puisque le clan du natif de Rosario vient d’envoyer un communiqué officiel à LaLiga pour lui faire savoir qu’il considérait la clause libératoire de 700 M€ incluse dans son contrat avec les Catalans comme caduque. TyC Sports explique toutefois que l’international albiceleste «ne souhaite pas partir en créant un scandale judiciaire face au club de sa vie». Une décision qu’il a prise après la réunion de ce mercredi entre son père et représentant Jorge Messi et le président du club catalan Josep Maria Bartomeu.

«La star argentine a décidé de poursuivre l’aventure une saison supplémentaire pour ne pas avoir à régler de différend face aux tribunaux», précisent nos confrères argentins, ajoutant qu’il ne souhaitait pas non plus mettre son possible futur club dans la panade en l’embarquant dans un imbroglio juridique. En attendant confirmation de l’intéressé et de son entourage, cette information rassurera les supporters culés. Reste désormais à savoir dans quel état d’esprit évoluera Lionel Messi dans les prochaines semaines…