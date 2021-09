Festival Dakar Music Expo 2022 :Pour une première édition bilingue

Dans le cadre de l’organisation de la troisième édition du festival Dakar Music Expo international, le promoteur Culturel Sénégalais Doudou Sarr a fait face à la presse, ce week-end. Il s’agit pour lui de contribuer à l’établissement d’un salon professionnel musical.

« Dakar a tout pour faire des événements qui peuvent drainer du monde de manière locale et même internationale », a déclaré Doudou Sarr, promoteur culturel Sénégalais, face à la presse. Pour lui, quand on parle de musique africaine, le Sénégal occupe une place de choix. « On a un énorme potentiel qu’on n’exploite pas. Ce qui m’intéresse, c’est la structuration du secteur, avec comme option : le business », a-t-il dit, précisant que l’édition prochaine va être l’une des plus belles. « J’ai pu asseoir le concept de manière locale. En termes d’adoption du projet par les locaux c’est fait. On ne peut pas être 100% international en restant uniquement en français. Mon défi pour l’année prochaine, c’est de faire la première édition bilingue. J’aimerai faire venir mon réseau anglophone que je maîtrise le mieux. Pour moi ça va être l’édition de la maturité », a fait savoir le promoteur culturel basé à Londres et selon qui, son objectif ne sera atteint que quand on pourra faire anglais français. Et il compte y arriver l’année prochaine avec le service de traduction simultanée.

Doudou Sarr renseigne que ce sera du 3 au 6 Février 2022. Le festival se tiendra dans trois endroits de Dakar, dont l’institut français, le Centre culturel Douta Seck et la Place de la Nation.

Dakar music expo a pour vocation d’occuper toute la place dakaroise. « Le Dmx c’est multigenre, multi génération et la particularité de cette année sera linguistique et l’arrivée des délégués internationaux », conclut le promoteur Culturel.

ANNA THIAW