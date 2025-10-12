Fête de l’excellence à Mbeuleukhé : Une centaine d’élèves primés

Partager Facebook

Le directeur des systèmes de l’information à l’Assemblée Nationale, Daouda Diaw remet ça pour la quinzième année.

On ne le dira jamais assez, la fête de l’excellence a été célébrée ce weekend à Mbeuleukhé. À l’occasion, le directeur des systèmes de l’information à l’Assemblée Nationale, le natif de Mbeuleukhé Daouda Diaw a primé au total une centaine d’élèves issus des localités de l’arrondissement de Yang Yang(département de Linguere). Selon Daouda Diaw, c’est un plaisir qui l’anime en célébrant la quinzième édition des journées dédiées non seulement à l’éducation, mais aussi au sport et à la jeunesse. Poursuivant, le directeur des systèmes de l’information à l’Assemblée nationale de souligner que le secteur de l’éducation constitue un fort volet de reconnaissance du mérite, ce qui l’a poussé à primer les meilleurs élèves de sa localité.

De plus, Daouda Diaw dira que l’édition de 2025 est marquée par une double particularité contrairement aux éditions précédentes.

Parlant de la première particularité, Daouda Diaw :<< en dehors des élèves de la commune de Mbeuleukhé, c’est que cette année, tous les élèves des collèges d’enseignement moyen de l’arrondissement de Yang Yang issus des cinq communes que sont Mbeuleukhe , Yang Yang, Kamb, Mboula, Tessekere sont concernés >>. S’agissant de la deuxième particularité, à en croire toujours Daouda Diaw, c’est la présence du Président de l’Assemblée Nationale, El Hadji Malick Ndiaye à cette cérémonie qui est inscrite dans l’agenda scolaire. À rappeler que Daouda Diaw a aussi effectué, lors de la journée de l’excellence, des dons destinés au Lycée El Hadji Daouda Dia de Mbeuleukhé en octroyant une photocopieuse de dernière génération à l’établissement scolaire (Lycée de Mbeuleukhé). À l’occasion, le directeur des systèmes de l’information de l’Assemblée Nationale a offert des dons aux différents Daras de la localité, mais aussi il a donné des tapis de prière, des Djalaabas aux Imams des cinq mosquées de la commune de Mbeuleukhé, une centaine de blouses destinées aux élèves de la Case des Tout Petits de Mbeuleukhé.

Venu assister à la fête dédiée aux meilleurs élèves de l’arrondissement de Yang Yang, l’inspecteur de l’éducation et de la formation de Linguere M. Barry avec une très forte délégation dont le Secrétaire général de l’ief de Linguere Inspecteur Thiam, n’a pas manqué de dire toute sa satisfaction à l’initiateur Daouda Diaw qui n’a ménagé aucun effort pour booster le secteur de l’éducation dans sa localité.

La quinzième édition de la fête de l’excellence à Mbeuleukhé aura permis à Daouda Diaw de soulever quelques doléances des populations de Mbeuleukhé, notamment l’érection du poste de santé en centre de santé, la construction des infrastructures sportives pour un meilleur épanouissement des jeunes, l’accessibilité à l’école, au stade municipal en construisant des routes.

En attendant la réponse aux préoccupations des populations de Mbeuleukhé, dans sa communication, le Président de l’Assemblée Nationale El Hadji Malick Ndiaye a confirmé à Mbeuleukhe l’inspection de l’éducation et de la formation à Dahra et la revitalisation des vallées mortes devenue aujourd’hui le Pré Ferlo. Deux annonces qui ont beaucoup plu aux participants de la cérémonie.

Samba Khary Ndiaye( Linguere)