Fête du travail : L’APR dénonce les vagues de licenciements notés dans le secteur public et parapublic et rappelle les « efforts » de Macky Sall pour l’amélioration des conditions de travail au Sénégal

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans un communiqué rendu public, ce jeudi, l’Alliance pour la République (APR) a fustigé une nouvelle fois les vagues de licenciements notés dans le secteur public et parapublic depuis l’arrivée au pouvoir des nouvelles autorités. Les anciens tenants du pouvoir estiment que le régime actuel a plongé les travailleurs dans « d’indicibles souffrances », bloqué l’économie du pays et fait fuir les investisseurs. L’APR n’a pas manqué de dénoncer les arrestations constatées ces derniers jours tout en appelant les démocrates et républicains à faire face à ce qu’il qualifie de « politiques dictatoriales et anachroniques ».

L’Alliance pour la République a une nouvelle fois réitéré ses inquiétudes face aux licenciements massifs constatés depuis l’accession de Pastef au pouvoir. Prenant le contexte de la fête du travail, l’APR indique que l’héritage laissé par l’ancien Président Macky Sall en terme de prise en charge correcte des préoccupations des travailleurs est aujourd’hui en train d’être « bafoué » par le régime actuel. « Aujourd’hui, ce riche et brillant héritage est systématiquement foulé au pied, voire en passe d’être totalement détruit par le pouvoir qui dirige notre pays. Par une série de mesures violentes et d’arrière-garde, le pouvoir plonge les travailleurs dans d’indicibles souffrances, dans une grande précarité et un profond malheur. Il bloque l’économie, multiplie les licenciements abusifs à la CDC, au Port Autonome de Dakar, dans les ministères et Agences d’exécution, au FONGIP, à la SAPCO…, fait fuir les investisseurs, faisant ainsi planer de graves menaces sur l’emploi au Sénégal », lit-on dans le communiqué. Selon elle, le régime de Bassirou Diomaye Faye a fait « sombrer » l’économie du pays avec la publication du rapport de la Cour des comptes qui a « fait fuir les investisseurs ». Mieux, les anciens tenants du pouvoir indiquent que le régime actuel « affiche ostensiblement son incurie et son incompétence, exposant notre pays à la dégradation effective de sa note souveraine et au risque d’un retour à l’ère des ajustements structurels ». Poursuivant, le secrétariat exécutif de l’APR affirme que le Pastef d’Ousmane Sonko tente d’installer un climat de terreur politique en prenant exemple sur la reddition des comptes qu’il considère comme « un de règlement de comptes », les arrestations d’hommes et de femmes politiques, d’hommes d’affaires, de journalistes et chroniqueurs de presse et la récente fermeture de plus de 300 organes de presse. Appréciant le contexte socio-économique actuel et la situation préoccupante des travailleurs et des couches vulnérables, l’APR dit condamner avec la plus grande fermeté les « politiques régressives » du pouvoir actuel et leur cortège de « licenciements abusifs ». Le parti de Macky Sall exige, par ailleurs, la réintégration des travailleurs « injustement licenciés » et exprime sa solidarité à tous les travailleurs en lutte. Enfin, l’ex parti au pouvoir invite les défenseurs de la démocratie et de la République à faire bloc pour faire face aux agissements du régime en place. « Le secrétariat exécutif national de l’APR appelle tous les démocrates et républicains à faire ensemble barrage aux politiques en cours, dictatoriales, anachroniques, régressives et destructrices des intérêts des travailleurs, de notre vivre-ensemble et de notre pays. », a conclu l’APR tout en rappelant les efforts de Macky Sall durant ses douze années au pouvoir pour protéger les droits des travailleurs.

El HADJI MODY DIOP