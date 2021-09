FIFA 22 : La dernière place du Top 22 pour Sadio Mané

EA Sports a révélé les 22 joueurs les mieux notés de FIFA 22 Ultimate Team avant la date de sortie du jeu le vendredi 1er octobre 2021. C’est toujours un partage très attendu des amateurs du jeu, des suiveurs du foot, ou mieux, des deux. Ce lundi après-midi, EA Sports dévoile le top 22 des meilleurs joueurs de l’opus FIFA 22, à sortir au début de ce mois d’octobre.

Les 22 joueurs les mieux notés sur FIFA 22 ont été confirmés aujourd’hui par EA Sports. L’international sénégalais de Liverpool Sadio Mané occupe la dernière place de ce classement qui voit ses coéquipiers Salah, Van Dijk et Alisson positionnés respectivement en 12, 15 et 18ème position. La note attribuée au numéro 10 des Reds et des Lions est de 89 comme ses coéquipiers.

Au nombre de quatre, avec Kylian Mbappé et Neymar, à 91, plus Donnarumma, à 89, les joueurs du Paris Saint-Germain sont majoritaires dans ce premier palmarès dévoilé. Signe que le club français aura une très grosse équipe, à faire évoluer sur le titre FIFA 22. Il y a sinon trois joueurs de l’équipe de France, que son Mbappé (91, Kanté (90) et Karim Benzema, à 89.

Le joueur le mieux noté du jeu vidéo qui fera sa sortie en octobre est la recrue star du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, avec sa note de 93. Il est suivi de Lewandowski (92) et de Cristiano Ronaldo (91).

Le top 22 des notes FIFA 22

Lionel Messi (Paris Saint-Germain) – 93

Robert Lewandowski (Bayern Munich) – 92

Cristiano Ronaldo (Manchester United) – 91

Kevin De Bruyne (Manchester City) – 91

Kylian Mbappé (Paris St-Germain) – 91

Neymar Jr (Paris St-Germain) – 91

Jan Oblak (Atletico Madrid) – 91

Harry Kane (Tottenham) – 90

N’Golo Kante (Chelsea) – 90

Manuel Neuer (Bayern Munich) – 90

Marc-Andre Ter Stegen (FC Barcelona) – 90

Mohamed Salah (Liverpool) – 89

Gianluigi Donnarumma (Paris St-Germain) 89

Karim Benzema (Real Madrid) – 89

Virgil Van Dijk (Liverpool) – 89

Joshua Kimmich (Bayern Munich) – 89

Heung Min Son (Tottenham) – 89

Alisson (Liverpool) – 89

Thibaut Courtois (Real Madrid) – 89

Caserio (Real Madrid) – 89

Ederson (Manchester City) – 89

Sadio Mane (Liverpool) – 89