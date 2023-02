FIFA The Best 2022 : les 3 finalistes dévoilés

La FIFA a dévoilé les 3 finalistes pour le trophée The Best de meilleur joueur de la saison 2021-2022. On y retrouve deux Français et deux joueurs du PSG.

Concurrent du Ballon d’Or, qui a été décerné à Karim Benzema en octobre dernier, le trophée FIFA The Best 2022 sera décerné le lundi 27 février 2023 à Paris. Il récompensera un joueur pour ses performances enregistrées entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022 (inclus), soit jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2022, et sera décerné après le vote de quatre catégories de votants ayant le même poids (supporters, journalistes, sélectionneurs et capitaines des équipes nationales).

Benzema, Mbappé et Messi en finale

L’an dernier, c’est Robert Lewandowski qui avait raflé la mise (comme en 2020) et le buteur polonais, passé l’été dernier du Bayern Munich au FC Barcelone, n’est plus candidats à sa propre succession. La FIFA a dévoilé ce vendredi les 3 finalistes et ils se nomment Karim Benzema, Leo Messi et Kylian Mbappé.

Karim Benzema sort d’une saison 2021-2022 exceptionnelle avec le Real Madrid à titre individuel (44 buts en 46 matches) comme collectif (victoire en Liga et en Ligue des champions) mais son absence à la Coupe du monde 2022 devrait jouer contre lui.

Kylian Mbappé a lui aussi réalisé une grande saison 2021-2022 avec le PSG à titre individuel (39 buts en 46 matches), mais son club s’est fait sortir de la C1 en 8e de finale par le Real Madrid. Sa grande Coupe du monde avec la France lui permet d’être dans les trois finalistes. Les deux Français ont gagné la Ligue des nations en octobre 2021, mais cela ne devrait pas peser lourd dans la balance.

Si sa saison 2021-2022 avec le PSG a été moyenne à titre individuel, Leo Messi a remporté la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine et a été élu meilleur joueur de la compétition par la FIFA. Messi fait figure de grand favori pour ce trophée FIFA The Best.