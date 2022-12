Finale Coupe du monde 2022: Mbappé face au phénoménal Messi

C’est la fin de l’exploit Marocaine car cette équipe s’est arrêtée en demi-finale de la coupe du monde. Les Lions de l’Atlas ont été battus (2-0) hier, mercredi 14 décembre, par la France qui disputeront la finale ce dimanche face à l’Argentine qui s’est défait de la Croatie mardi. Les hommes de Walid Regragui (coach du Maroc) vont toutefois livrer une dernière bataille à la recherche du bronze ce samedi face à la Croatie, vice-championne du monde.

La France a brisé le rêve de la sélection marocaine de disputer une finale de la coupe du monde. Ils se sont imposés (2-0) devant les Lions de l’Atlas qui voient ainsi leur muraille explosée après seulement cinq minutes de jeu. Les hommes de Didier Deschamps qui disposent de la meilleure attaque du tournoi avec 11 réalisations ne pouvaient pas espérer mieux face à la meilleure défense de la coupe du monde avec un seul but encaissé (phase de poules contre le Canada).

Après avoir anéanti la tiki taka espagnole (1/8ème de finale) et la belle sélection portugaise et sa star Cristiano Ronaldo (1/4 de finale). Sans occulter la gifle infligée à la Belgique battue (2-0) en phase de poules. En seconde période, le Maroc met le pied sur l’accélérateur et bouscule l’équipe de France. A plusieurs reprises, les Lions de l’Atlas s’offrent des situations pour scorer mais pêchent dans le dernier geste. Toutefois, Randal Kolo Muani, entré juste en jeu, ne se fera pas prier pour dynamiter à nouveau les cages de Bounou (79ème minute).

Le Maroc est KO. Il ne se relèvera pas. La France quant à elle, va disputer sa troisième finale de coupe du monde et la deuxième d’affilée. Les Bleus pourraient rentrer dans l’histoire en devenant la troisième nation à avoir remporté deux coupes du monde d’affilée après l’Italie (1934 et 1938) ; le Brésil (1958 et 1962). Ce qui permettra aussi à Kylian Mbappé de rentrer dans la légende du football en devenant double champion du monde avant ses 24 ans, comme le Brésilien Pelé en 1962.