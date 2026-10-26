Finale de la Zone de Orkadiéré : La jeunesse rend hommage à Mamadou Issa Niang

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’ASC Orkadiéré a remporté la première finale de la zone de la commune d’Orkadiéré en s’imposant largement face à l’ASC Wally Dialla sur le score de 4 buts à 0. Cette rencontre sportive, parrainée par Mamadou Issa Niang, jeune leader politique, a été marquée par la mobilisation de la jeunesse locale et un hommage rendu à un acteur engagé dans le développement de la commune.

Sur le terrain, l’ASC Orkadiéré a fait preuve d’efficacité et de maîtrise pour prendre le dessus sur son adversaire. Avec quatre buts inscrits et aucun encaissé, l’équipe s’est adjugé le trophée de cette première finale, offrant ainsi une belle victoire à ses supporters.

Au-delà de l’enjeu sportif, cette finale a également constitué un moment de reconnaissance envers le parrain de l’événement. À travers ce choix, les jeunes ont voulu rendre hommage à Mamadou Issa Niang, qu’ils considèrent comme un modèle, notamment pour sa disponibilité, son écoute et son attention constante aux préoccupations de la population.

Dans la commune d’Orkadiéré, le nom de Mamadou Issa Niang est associé à l’engagement, à la proximité et à l’espoir. Convaincu que la jeunesse représente une richesse essentielle pour l’avenir, il soutient les initiatives visant à favoriser son épanouissement et son développement. Son engagement se traduit notamment par une présence auprès des jeunes et un intérêt pour leurs aspirations.

Pour ces derniers, ce parrainage représente ainsi bien plus qu’un simple geste symbolique. Il constitue une occasion de saluer un responsable local qu’ils estiment proche de la population et sensible aux défis auxquels leur génération est confrontée.

Cette première finale de la zone restera donc marquée à la fois par la victoire éclatante de l’ASC Orkadiéré et par cet hommage rendu à un acteur local dont l’engagement en faveur de la jeunesse est mis en avant par les organisateurs. Mamadou Issa Niang a mis à la disposition des finalistes un important lot de matériels composés de maillots, d’équipements sportifs, des trophées, entre autres. Il a félicité le vainqueur avant d’adresser ses encouragements à l’équipe perdante.