Finance Islamique: CBI gâtes ses clients 

Le Coris Bank International Sénégal (CBI) a tenu hier, sa 10ème réunion du conseil de conformité interne. Selon le directeur général, Ibrahima Mar Fall, c’est une occasion pour le CBI Sénégal d’échanger avec ses clients, ses partenaires et les Médias sur la finance Islamique, sa branche de financement Islamique, Coris Bank International BARAKA.

« CBI BARAKA est une solution alternative de financement conforme aux principes chariatiques, C’est une finance éthique, responsable et non spéculative. Elle s’adresse a tous ceux qui souhaitent investir, épargner, se faire financer de maniere conforme aux principes et regles de la finance islamique », a fait savoir le Dg Ibrahima Mar Fall.

Et d’ajouter que toutefois il est très important de souligner que les produits de la finance islamique s’adressent tous les individus sans distinction de religion, l’offre est destinee, aux musulmans et non musulmans qui sont a la recherche d’accompagnements, de financements bancaires pour le développement de leurs activités, à ceux à la recherche de services financiers conformes aux principes islamiques. Mais aussi aux personnes interessées par la valeur morale, la souplesse et la qualité de service qu’offre finance islamique.

A l’en croire le président du conseil de conformité interne, « la conformité des opérations et de l’organisation au niveau de la Coris Bank islamique à l’heure actuelle, on parle la finance islamique qui est réglementée par la tutelle, à savoir la Banque centrale. Et à ce niveau-là Cette instance a émis des instructions qui est aujourd’hui permettent aux institutions de microfinance de pouvoir opérationnaliser la finance ». C’est en ce sens, a-t-il soutenu que l’une des instructions de l’Agence centrale, a exigé les institutions bancaires, que ce soit les institutions qui font uniquement la finance islamique ou bien les institutions qui ont une banque islamique de mettre en place une pensée de conformité interne.

Cette conformité interne a pour mission dans un premier temps, selon toujours le président du conseil de conseiller l’établissement de crédit en matière de conformité aux principes et règles de la finance islamique. Il a également pour mission d’analyser la conformité des opérations.

Il a à ce point indiqué qu’au sein de l’institution ou bien au sein de la branche islamique le Conseil doit également analyser et approuver le rapport en interne au niveau de nos internes, c’est ça qui permettra de donner. Pour terminer Bara Diéne a affirmé que c’est à ce comité là de donner un certificat de compromis après avoir approuvé, ainsi on te donne un certificat de conformité qui est disponible que pour la clientèle montrant que l’activité qui est menée au niveau de la France est une activité qui est conforme aux principes règles de la finance.

Pour ce qui est de la composition de ce Conseil. Nous sommes 3 membres dont. Il assure la présidence.

MADA NDIAYE