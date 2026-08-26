Fonction publique : une décision qui embarrasse Sonko

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le gouvernement a engagé un processus visant à réintégrer 351 agents licenciés. Une annonce faite par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, sur sa page Facebook officielle.

Si elle se concrétise, cette mesure constituerait, selon Les Échos, « le plus grand désaveu pour la gouvernance de l’ancien Premier ministre Ousmane Sonko » et l’un des « succès les plus éclatants » du gouvernement dirigé par son successeur, Mohamed Al Aminou Lô.

L’ancien syndicaliste et ex-président du Haut Conseil du dialogue social n’a toutefois pas précisé les modalités ni le calendrier de ces réintégrations, nuance la même source.