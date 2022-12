Fonds Covid : La Cour des comptes va saisir IMF aujourd’hui

La machine judicaire est activée pour mettre la lumières sur les malversations supposées dans la gestion des fonds Covid. Selon le journal Quotidien, le premier président de la Cour des comptes, Mamadou Faye va saisir le ministère de la Justice aujourd’hui, pour demander l’inculpation des personnes épinglées par le rapport

Nos confrères soulignent que Le chef de l’État a d’ailleurs rappelé hier, en réunion du Conseil des ministres à Tambacounda, ses instructions, pour que les ministres mettent rapidement en œuvre toutes les recommandations de la Cour des comptes, telles que formulées dans ledit rapport, et veiller à ce que tous les mis en cause s’expliquent devant les juridictions compétentes.

D’après la même source, , les 9 ministères en cause sont ceux de la Santé et de l’action sociale, de la Microfinance et de l’économie solidaire, du Développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, du Commerce et des petites et moyennes entreprises, de la Femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, de la Culture et de la communication, ainsi que du Développement industriel et des petites et moyennes industries. Pour la plupart de ces départements ministériels, ce sont les Dage qui sont mis en cause pour des montants divers.