Fonds de l’Habitat Social : Ibrahima Diop détaille les missions et objectifs de l’agence

Dans une contribution datée du 23 mai, Ibrahima Diop, administrateur du Fonds de l’Habitat Social (FHS) est largement revenu sur les missions et les objectifs de l’agence. Monsieur Diop explique que le FHS joue un rôle déterminant dans le cadre du Programme National d’Accès au Logement et de Rénovation Urbaine (PNALRU) en passant par la mobilisation de ressources financières innovantes. L’administrateur du Fonds indique, en outre, que la réussite du PNALRU est basée sur une approche collaborative impliquant, entre autres, les collectivités territoriales, les bailleurs de fonds, les sociétés de financement décentralisé tout en considérant le FHS comme un « acteur clé de la politique du logement » .

Créé par la loi n°2016-31 du 8 novembre 2016, le Fonds pour l’Habitat Social (FHS) est l’instrument financier central du gouvernement sénégalais pour faciliter l’accès au logement décent des populations à revenus faibles ou modérés. Ses missions incluent la garantie et la bonification des prêts, le financement des travaux de voirie et réseaux divers (VRD), ainsi que la promotion de l’habitat social.

Dans le cadre du Programme National d’Accès au Logement et de Rénovation Urbaine (PNALRU), le FHS joue un rôle structurant en participant activement à la conception du programme et en mobilisant des financements innovants. Parmi ces mécanismes, le fonds vert se distingue comme un levier financier pour capter les investisseurs sensibles aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ce fonds vise à financer la transition écologique du secteur du bâtiment en soutenant des projets utilisant des matériaux biosourcés et en attirant des capitaux durables.

Le succès du PNALRU repose sur une approche collaborative impliquant les promoteurs privés, les collectivités territoriales, les bailleurs de fonds, les partenaires techniques, ainsi que les sociétés de financement décentralisé (SFD) et les banques. Cette dynamique partenariale est essentielle pour répondre au déficit de logements estimé à plus de 500 000 unités en 2023 et pour offrir une réponse structurelle aux besoins en logement au Sénégal.

Ainsi, le FHS se positionne comme un acteur clé de la politique nationale du logement, contribuant à la réduction des inégalités, à l’aménagement du territoire et au développement économique à travers une offre de logements accessibles, durables et respectueux de l’environnement.