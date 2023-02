Fonds force Covid-19: Le ministère des Sports ciblé par la DIC

L’enquête menée par la Division des investigations criminelles (Dic) dans l’affaire des fonds Covid-19 se poursuit. Selon « Libération » ce samedi, les enquêteurs pistent de présumés pots-de-vin au ministère des Sports.

A la suite de la publication du rapport de la Cour des Comptes sur l’audit de la gestion du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets de la COVID 19 (FONDS FORCE COVID-19), ‘’le Chef de l’Etat a demandé au Premier ministre d’examiner avec attention les informations publiées, les recommandations formulées et de prendre sans délais les mesures adéquates afin d’éclairer l’opinion sur les éléments contenus dans ledit rapport en vue des suites à donner’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Après le Dage, ajoute le journal, plusieurs présidents de fédérations et de groupements sportifs sont convoqués pour être entendus sur le détournement présumé de plus de 6 milliards FCFA évoqué dans le rapport de la Cour des comptes.

Macky Sall ‘’n’exclut pas des suites judicaires’’ après le rapport de la cour des comptes, faisant état de malversations dans la gestion des fonds destinés à la lutte contre la pandémie de la Covid-19 en 2020 et 2021. En effet, lors d’un Conseil des ministres, il a chargé le Premier ministre Amadou Ba ‘d’éclairer l’opinion sur le rapport en vue des suites à donner’’. En même temps ‘’la société civile réclame les têtes des mis en cause dans ce rapport et appelle à un rassemblement’’.