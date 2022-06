Football Féminin: Le gouvernement Hollandais soutient le Sénégal

Les acteurs du football féminine en partenariat avec L’ambassadeur du royaume des Pays-Bas ont organisé un stage de formation des coaches du football Sénégalais pour une durée de cinq jours. La formation a pris fin ce vendredi 03 juin 2022.

L’objectif visé est d’appuyer le football Sénégalais plus particulièrement le football féminine . Selon Aïcha NDIAYE , Coordinatrice de la fédération Hollandaise au Sénégal, “c’est une formation qu’on organise cette année pour pousser le niveau de conscience des coaches, essayer de leur donner beaucoup de notions par rapport au coaching de la nouvelle génération. On essaye aussi d’échanger des connaissances avec la vision Hollandaise de football. C’est un programme qui commence depuis 2008, la suite sera le 22 juin avec beaucoup de thèmes. Ces coaches ont des possibilités d’aller aux pays bas pour augmenter leur expérience. “

Pour Mayacine MAR Directeur Technique National de la Fédération Sénégalaise de Football, le Sénégal va bel et bien signer ce contrat qui vise à accompagner le football féminin. “Nous allons signer le partenariat dans les heures ou jours à venir entre la fédération sénégalaise de football et le royaume des Pays-Bas. On a envoyé le plan stratégique à Hollande, on attend sa probation. La formation va permettre aux filles ( coaches) de bénéficier d’une bourse de stage pour continuer en Hollande. Toutes ces filles ont leur licence D, C , la méthode est d’avoir le contact avec les hollandais. C’est aussi une belle initiative pour nous mais aussi ça permet de développer le football féminine. ” Explique t-il.

L’Ambassadeur des pays bas, d’ajouter « c’est un véritable honneur et un réel plaisir pour moi de pouvoir être avec vous aujourd’hui, à la clôture de la semaine de formation « World Coaches » de la Fédération de Football des Pays-Bas (la KNVB) en coopération avec la Fédération Sénégalaise de Football ( FSF). Ce nouveau partenariat me fait plaisir, et encore plus parce que cette fois-ci les femmes coaches sont à l’honneur dans la formation. « Je pense que je ne me trompe pas quand je dis que le football est le sport le plus aimé, le plus pratiqué et le plus suivi au Sénégal, et aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas ce n’est que récemment que les néerlandais s’intéressent au football féminin et l’acceptent plus facilement, après le succès des Lionnes Oranges ». Elles sont devenues championnes d’Europe en 2017 et ont gagné la médaille d’argent à la Coupe du Monde 2019 .Depuis, une hausse des inscriptions des femmes dans les clubs de foot néerlandais a été constatée.

Au niveau international aussi, nous constatons qu’il y a plus d’intérêt pour le football féminin. La FIFA a mis en place récemment des programmes pour le développement de compétitions féminines et pour la formation et l’encadrement des entraîneurs. Ces programmes sont nécessaires, car les femmes qui décident de jouer au football , à n’importe quel niveau, rencontrent plus d’obstacles que les hommes et doivent aujourd’hui encore se battre contre des préjugés féminins, ce qui montre l’importance donnée à ce volet..

La coopération de la FSF avec la KNVB dans ce projet « World Coaches », est l’exemple la plus récente qui montre que la FSF est engagée pour le développement du football féminin, notamment la formation et l’encadrement des entraîneurs.» Ajoute t -il