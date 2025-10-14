Uploader By Gse7en
Football : Le Sénégal écrase la Mauritanie et se qualifie en coupe du monde

14 octobre 2025 Actualité

Dans un match maîtrisé de bout en bout, le Sénégal s’est imposé, à domicile, face à la Mauritanie par 4 buts à zéro. Les buts ont été marqués par Sadio Mané (2), Ilimane Ndiaye et Habib Diallo.

Les lions de la Téranga décrochent, ainsi, leur qualification pour la coupe du monde 2026 en étant leaders du groupe B avec 24 points. Ils sont suivis de près par la République démocratique du Congo (22 points) qui jouera les barrages.

Le Sénégal va jouer sa quatrième coupe du monde de son histoire après 2002, 2018 et 2022. Rendez-vous est donc pris au États-Unis en 2026.


El HADJI MODY DIOP

