Football-Sénégal : le championnat suspendu à cause des violences, les mots forts de Mané et Demba Ba

Depuis mercredi, le Sénégal est en proie à de violentes émeutes provoquées par l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko et qui ont fait au moins 4 morts. Dans ce contexte, «compte tenu de l’indisponibilité plus que probable du service d’ordre et de sécurité», la Fédération sénégalaise a annoncé vendredi qu’elle suspend «toutes les compétitions nationales jusqu’à nouvel ordre». L’instance précise en revanche que le match de Ligue des champions opposant le Teungueth FC au MC Alger est maintenu ce samedi à Thiès.

Dans le même temps, les joueurs stars du pays comme Sadio Mané, Demba Ba, Idrissa Gueye et Cheikhou Kouyaté ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour appeler à l’apaisement. «Quelle tristesse que de voir mon pays, pays de la teranga, se déchirer ainsi», a ainsi écrit Ba, pendant que Mané souhaitait «que la paix revienne dans nos cœurs !»