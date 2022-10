Football: Zinedine Zidane « Karim Benzema est le « plus grand attaquant de l’histoire du football en France »

Karim Benzema s’est retrouvé au cœur d’une petite polémique suite à sa célébration. Après avoir vu deux de ses réalisations être refusées par la VAR, le néo Ballon d’Or a ironiquement mimé de ses doigts le petit écran sur celle finalement validée en fin de rencontre. Pour Zinedine Zidane, Karim Benzema est le « plus grand attaquant de l’histoire du football en France. »

L’émotion était au rendez-vous, mercredi, au Théâtre du Châtelet. Comme attendu, Karim Benzema s’est vu remettre le Ballon d’Or 2022, juste récompense d’une saison exceptionnelle. Arrivé en compagnie de son fils Ibrahim, le Français a reçu le trophée des mains de Zinedine Zidane. L’attaquant français, âgé de 34 ans, a remporté lundi son premier Ballon d’Or 2022, devant Sadio Mané et Kevin De Bruyne.

Zidane qui a remis le trophée tant convoité à Benzema lors de la cérémonie, a affirmé que l’international français est le meilleur attaquant de l’histoire de la France. « Le meilleur attaquant de l’histoire du football français ? Chacun a son joueur préféré. Certains vous diront que c’est Jean-Pierre Papin avec ses buts exceptionnels, d’autres parleront de Michel Platini. Pour moi, c’est Karim, oui, car je l’ai côtoyé et je sais ce qu’il vaut. En tout cas, il mérite d’être très haut », a déclaré Zidane à l’Equipe.

« Je lui souhaite de continuer à aller chercher des records et à briller sur le terrain, avec le Real Madrid, et avec l’équipe de France. Il est capable de faire plus », a-t-il ajouté.