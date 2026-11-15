Football / Zone de Kamb : le maire Birame Ba subventionne les 8 ASC compétitives à hauteur de 800.mille FCFA, appuie la zone et l’Asc Gouloum

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Dans le cadre de sa politique d’accompagnement de la jeunesse, notamment à travers le sport, le maire de la commune de Kamb (département de Linguère), Birame Ba, a consenti un important effort financier en faveur du football local.

À l’occasion des navétanes 2026, l’édile de Kamb a octroyé ce dimanche 15 novembre 2026 une subvention globale d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA destinés au volet sport. Ainsi, l’enveloppe financière est répartie comme suit : 800 mille Fcfa aux 8 Associations sportives et culturelles (ASC) compétitives de la zone de Kamb, 600 mille Fcfa un appui au profit de la zone et 85000 F Cfa pour le compte de l’asc Gouloum issue de la commune.de Kamb.

Selon le premier magistrat de la commune, chacune des 8 ASC engagées dans les compétitions de 2026 a reçu un montant de 100 000 FCFA, tandis que la Zone de Kamb, dirigée par Ibra Niang, a bénéficié d’une enveloppe de 600 000 FCFA, au grand bonheur des membres du comité directeur.

Les ASC bénéficiaires que sont : Kamb, Jaraf de Ndothie Jam Ji de Ndiarno, Jubo de Mbayène Thiasdé, Renaissance de Mouille ,Ngollo Daga et Malème, ont unanimement salué ce geste du maire Birame Ba et de son équipe municipale, qu’elles ont vivement remerciés pour leur soutien constant à la jeunesse et au sport local.

A signaler que lors de la cérémonie de remise des subventions, le représentant du président de la Zone de Kamb Amadou.Ndiaye Sarr par ailleurs chargé de la commission jeunesse et sport de la commune de Kamb a rappelé la satisfaction.d’une doléance majeure : l’installation d’une grille de protection au niveau du stade selon lui bientôt les travaux vont démarrer car le budget est déja voté .Poursuivant Amadou Ndiaye Sarr de préciser que le.stade municipal de.Kamb

est doté d’un point d’eau et de bancs de touche.

Quant au maire Birame Ba , dans sa communication d’affirmer toute sa satisfaction à l’endroit de sa jeunesse car à l’en croire les activités sportives se sont toujours déroulées avec zéro violence au grand .bonheur des supporters.Toutefois Birame Ba demande les Asc de trouver des récipissés gage de bénéficier des subventions .L’édile Birame Ba a également conseillé les Asc de faire des activités citoyennes ce qui facilite l’accès aux subventions.

L’augmentation de l’enveloppe de la subvention préoccupe beaucoup la jeunesse de Kamb. Face à ce souhait( hausse des subventions)., le maire de Kamb s’est montré réceptif, affirmant avoir pris bonne note de la demande, tout en réitérant son engagement à améliorer progressivement les infrastructures sportives de la commune.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)