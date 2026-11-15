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 Licenciements aux bases françaises au Sénégal : les ex-travailleurs manifestent et interpellent le Président Diomaye

15 novembre 2026 Actualité

 

Le collectif des ex-travailleurs des bases françaises au Sénégal a manifesté dans les rues cet après-midi, selon la RFM.

Cette mobilisation intervient « un an et demi » après leur licenciement, survenu sans qu’aucune « explication établie sur la table » n’ait été fournie. Face à la précarité de leur situation, les travailleurs interpellent directement l’État du Sénégal pour exiger un « plan de réinsertion ».

 

Ils déplorent le manque de réaction des autorités face à ces licenciements. Après avoir « patienté » et exploré les voies légales, les contestataires dénoncent une « décision coupable » et affirment vouloir user de tous les moyens légaux pour faire valoir leurs droits.

 

Estimant avoir dignement représenté le Sénégal « devant la France », les ex-employés demandent « solennellement » à être reçus par le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Ils espèrent ainsi obtenir des explications claires et un soutien de l’État pour surmonter cette crise.

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