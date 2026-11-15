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Rejet des budgets ministériels : Serigne Guèye Diop réclame la dissolution de l’Assemblée nationale

15 novembre 2026 Actualité

 

La crise entre l’Exécutif et l’Assemblée nationale a été largement évoquée lors du meeting de Kiiraay à Mbour. Le ministre Serigne Guèye Diop a dénoncé avec véhémence le rejet des budgets de plusieurs ministères et a appelé ouvertement à la dissolution de l’institution parlementaire.

 

« Il est temps qu’on remette l’Assemblée nationale à sa place », a lancé Serigne Guèye Diop. Selon lui, les blocages parlementaires compromettent plusieurs projets et secteurs stratégiques, notamment les hôpitaux, les autoroutes et le financement des entreprises.

 

Le ministre estime que la situation ne peut plus perdurer. Il affirme que vingt ministères sont déjà passés devant les députés et que leurs budgets ont été rejetés. Une situation qu’il considère comme préjudiciable aux intérêts du Sénégal.

 

Face à ce qu’il qualifie de blocage institutionnel, Serigne Guèye Diop appelle à une mobilisation nationale. Il invite les chefs religieux, les femmes et les jeunes des 46 départements à se mobiliser pour dénoncer l’attitude de la majorité parlementaire.

Dans ses accusations, il met directement en cause Ousmane Sonko et ses partisans, auxquels il impute une volonté de paralyser l’action gouvernementale et de compromettre le quotidien des Sénégalais.

 

« Nous ne pouvons plus dialoguer avec cette Assemblée. Ce qui n’est pas bon pour un pays, il faut tout simplement le dissoudre », a-t-il insisté, avant de réitérer son appel à la dissolution immédiate de l’Assemblée nationale.

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