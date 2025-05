Forum international des entreprises francophones 2025 : Le Président Mbagnick Diop prône une francophonie audacieuse et unie

Partager Facebook

M. Mbagnick Diop, Président du Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS) et Vice-président du patronat francophone, a pris part ce mardi 27 mai 2025 à Abidjan à la 6e édition du Forum International des Entreprises Francophones (FIEF), en présence de hautes autorités ivoiriennes, françaises et d’acteurs économiques venus de toute la francophonie.

À travers deux communications fortes, il a mis en lumière les défis majeurs qui pèsent sur l’espace francophone, tout en proposant des pistes d’actions concrètes pour construire une francophonie économique plus intégrée, souveraine et tournée vers l’innovation.

Dans sa première intervention, il a souligné la nécessité de renforcer les échanges intra-francophones, de structurer une diplomatie économique commune, et de créer des centres d’excellence dans les domaines stratégiques comme l’industrie, la FinTech, et les NTIC.

Dans sa seconde prise de parole, il a abordé avec clarté les enjeux liés à la transformation digitale, en mettant l’accent sur l’économie de la connaissance, l’intelligence artificielle, l’économie bleue et immatérielle.

Il a insisté sur la nécessité d’un investissement massif dans la formation, la recherche et l’innovation, pour permettre aux économies francophones de relever les défis du XXIe siècle.

Par sa participation active au FIEF, le Président Mbagnick Diop confirme son rôle moteur dans la construction d’une francophonie économique ambitieuse, plus solidaire et plus influente à l’échelle mondiale.