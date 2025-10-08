Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Screenshot 20251007 1346322

Forum Invest in Sénégal (FII Sénégal) : Ousmane Sonko annonce un bilan positif

8 octobre 2025 Actualité

La deuxième édition du forum Invest in Sénégal (FII Sénégal) a été une réussite totale si on s’en tient aux déclarations du Premier ministre sénégalais.

En effet, selon Ousmane Sonko, le montant total des engagements d’investissement s’élève à 23,5 milliards de dollars, soit 13 211 milliards de francs CFA.

De même, le chef du gouvernement annonce que 51 projets et conventions ont été signés et 11 772 participants venus de 70 pays différents ont été enregistrés.

Un bilan jugé « satisfaisant » par le Premier ministre qui estime que les investisseurs ont renouvelé leur confiance au Sénégal. Pour lui, la vision économique du gouvernement reste crédible aux yeux des investisseurs.


EL HADJI MODY DIOP 

Vérifier aussi

1759929987128

Primature : Ousmane Sonko reçoit le Dr Tom Erdimi, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle du Tchad

Le Premier ministre Ousmane SONKO a reçu en audience, ce mercredi 8 octobre 2025, le …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved