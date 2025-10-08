Forum Invest in Sénégal (FII Sénégal) : Ousmane Sonko annonce un bilan positif

Partager Facebook

La deuxième édition du forum Invest in Sénégal (FII Sénégal) a été une réussite totale si on s’en tient aux déclarations du Premier ministre sénégalais.

En effet, selon Ousmane Sonko, le montant total des engagements d’investissement s’élève à 23,5 milliards de dollars, soit 13 211 milliards de francs CFA.

De même, le chef du gouvernement annonce que 51 projets et conventions ont été signés et 11 772 participants venus de 70 pays différents ont été enregistrés.

Un bilan jugé « satisfaisant » par le Premier ministre qui estime que les investisseurs ont renouvelé leur confiance au Sénégal. Pour lui, la vision économique du gouvernement reste crédible aux yeux des investisseurs.

EL HADJI MODY DIOP