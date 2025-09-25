Forum Invest in Sénégal : l’Arabie Saoudite sera l’invité d’honneur

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Arabie Saoudite sera à l’honneur du Forum Invest in Sénégal 2025 (Fii Sénégal), prévu les 7 et 8 octobre au CICAD de Diamniadio. Une invitation symbolique, mais surtout stratégique, alors que Riyad intensifie sa présence économique sur le continent africain et cherche à nouer des partenariats d’envergure avec des économies émergentes, à commencer par le Sénégal.

Cette édition, placée sous le haut patronage du président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye, incarne une ambition claire : faire de Dakar un hub régional d’investissement et une passerelle vers les opportunités de la CEDEAO. Pour l’Arabie Saoudite, ce forum est l’occasion de renforcer son engagement dans des secteurs clés : infrastructures, agriculture, énergies renouvelables, eau et logistique.

Déjà très active au Sénégal, notamment via ACWA Power qui développe une usine de dessalement à 800 millions de dollars alimentée par des énergies propres, l’Arabie Saoudite s’impose comme un partenaire stratégique du pays. De nouveaux projets sont à l’étude, portés par une volonté commune d’investissement durable et mutuellement bénéfique.

La participation saoudienne au Fii Sénégal 2025 illustre une diplomatie économique tournée vers l’Afrique, alignée sur la Vision 2030 du Royaume, qui vise à diversifier son économie tout en consolidant ses alliances avec les marchés émergents. À Dakar, Riyad entend affirmer son rôle croissant dans la transformation économique du continent africain.

(SIKA FINANCE)