Forum mondial sur les systèmes alimentaires africains : Enjeux cruciaux pour la sécurité alimentaire et la souveraineté agricole en Afrique Subsaharienne

Du 31 août au 5 septembre, le Sénégal accueillera le Forum Mondial sur les Systèmes Alimentaires Africains. Cet événement d’envergure continentale se concentrera sur des thématiques vitales pour l’avenir de l’Afrique subsaharienne : la sécurité alimentaire, la résilience climatique, la souveraineté agricole, la transformation locale des produits et l’autosuffisance alimentaire. Cette contribution examine les enjeux majeurs, les défis à relever et les stratégies potentielles pour un avenir alimentaire plus durable et souverain en Afrique, avec un focus particulier sur le Sénégal.

I. L’Afrique Subsaharienne Face aux Défis Alimentaires : Un Contexte Critique

L’Afrique subsaharienne est confrontée à une situation alimentaire préoccupante. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation :

Insécurité alimentaire croissante: Le nombre de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition a augmenté ces dernières années. En 2022, plus de 20% de la population africaine était sous-alimentée, soit plus de 280 millions de personnes (Source : Rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture – FAO). Les conflits, les chocs climatiques et la pandémie de COVID-19 ont exacerbé cette situation.

Vulnérabilité aux chocs climatiques: L’agriculture africaine est fortement dépendante des conditions climatiques. Les sécheresses, les inondations et les tempêtes sont de plus en plus fréquentes et intenses, entraînant des pertes de récoltes et une insécurité alimentaire accrue. (Source : Rapports du GIEC – Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat).

Dépendance aux importations alimentaires: De nombreux pays africains dépendent fortement des importations alimentaires, ce qui les rend vulnérables aux fluctuations des prix mondiaux et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement. (Chiffres sur les importations alimentaires en Afrique subsaharienne et au Sénégal, sources : Banque mondiale, BAD).

Faible productivité agricole: La productivité agricole est souvent faible en Afrique subsaharienne en raison du manque d’accès aux intrants modernes (semences améliorées, engrais), aux technologies et aux financements. (Source : Rapports de la FAO et de la Banque africaine de développement).

II. Les Enjeux Cruciaux du Forum : Un Programme Ambitieux

Le Forum Mondial sur les Systèmes Alimentaires Africains abordera des enjeux cruciaux pour transformer l’agriculture et les systèmes alimentaires en Afrique :

Sécurité Alimentaire:

Enjeu: Garantir l’accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive pour tous, tout au long de l’année.

Stratégies Potentielles: Amélioration de la productivité agricole, développement des chaînes de valeur agricoles, diversification des cultures, soutien aux petits agriculteurs, développement de filets de sécurité sociale.

Résilience Climatique:

Enjeu: Adapter l’agriculture aux impacts du changement climatique et renforcer la résilience des systèmes alimentaires.

Stratégies Potentielles: Promotion de l’agriculture climato-intelligente, développement de variétés de cultures résistantes à la sécheresse et aux inondations, gestion durable des ressources naturelles, développement de systèmes d’alerte précoce.

Souveraineté Agricole:

Enjeu: Renforcer l’autonomie des pays africains en matière de production alimentaire, en limitant leur dépendance aux importations et en valorisant les produits locaux.

Stratégies Potentielles: Soutien aux producteurs locaux, développement de politiques agricoles favorables aux agriculteurs, promotion de la transformation locale des produits, développement des marchés locaux.

Transformation Locale:

Enjeu: Développer les activités de transformation des produits agricoles au niveau local pour créer de la valeur ajoutée, générer des emplois et réduire les pertes post-récolte.

Stratégies Potentielles: Soutien aux entreprises de transformation locales, amélioration des infrastructures de stockage et de transport, développement de politiques fiscales incitatives.

Autosuffisance Alimentaire:

Enjeu: Atteindre l’autosuffisance alimentaire, c’est-à-dire la capacité pour les pays africains à produire suffisamment de nourriture pour répondre aux besoins de leur population.

Stratégies Potentielles: Mise en œuvre de politiques agricoles ambitieuses, investissements massifs dans l’agriculture, développement des échanges commerciaux intra-africains.

III. Défis à Relever:

La transformation des systèmes alimentaires en Afrique subsaharienne est confrontée à de nombreux défis :

Financement: Le financement des investissements nécessaires dans l’agriculture et les systèmes alimentaires reste insuffisant. (Sources : Rapports de la FAO, BAD).

Accès aux technologies: L’accès limité aux technologies agricoles modernes et aux innovations freine la productivité.

Manque de formation: Le manque de personnel qualifié et de formation adéquate limite la capacité des pays à développer des systèmes alimentaires performants.

Instabilité politique et conflits: L’instabilité politique et les conflits armés affectent la production agricole et entravent l’accès à la nourriture.

Changement climatique: L’impact du changement climatique constitue une menace majeure pour l’agriculture et les systèmes alimentaires.

IV. Focus sur le Sénégal : Un Rôle de Leader Régional

Le Sénégal, pays hôte du forum, joue un rôle de leader régional dans le domaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. Le pays a pris des engagements importants :

Stratégie nationale de développement du secteur agricole (PRACAS): Le Sénégal a mis en œuvre le PRACAS pour améliorer la productivité agricole. (Données sur les résultats du PRACAS, sources : Ministère de l’Agriculture, ANSD).

Programme d’accélération de la production agricole et de l’autosuffisance en riz (PAP2025): Le Sénégal a lancé le PAP2025 pour atteindre l’autosuffisance en riz. (Données sur les progrès du PAP2025, sources : Ministère de l’Agriculture).

Engagement en faveur de la souveraineté alimentaire: Le Sénégal s’est engagé à renforcer sa souveraineté alimentaire en valorisant les produits locaux et en soutenant les agriculteurs.

Promotion de l’agroécologie: Le Sénégal promeut l’agroécologie pour une agriculture plus durable et respectueuse de l’environnement.

Investissements dans les infrastructures: Le Sénégal investit dans les infrastructures agricoles, telles que les routes rurales, les systèmes d’irrigation et les entrepôts de stockage.

V. Stratégies et Recommandations:

Pour assurer le succès du forum et transformer les systèmes alimentaires en Afrique subsaharienne, les recommandations sont :

Mobilisation de ressources financières: Mobiliser des ressources financières importantes pour l’agriculture et les systèmes alimentaires.

Partenariats public-privé: Mettre en place des partenariats public-privé pour attirer les investissements privés et partager les risques.

Innovation et technologies: Promouvoir l’innovation et les technologies agricoles, telles que les semences améliorées, les engrais et les systèmes d’irrigation modernes.

Formation et renforcement des capacités: Investir dans la formation et le renforcement des capacités des agriculteurs et des professionnels de l’agriculture.

Politiques favorables: Mettre en œuvre des politiques agricoles favorables aux agriculteurs, notamment en matière d’accès au financement, de prix et de marchés.

Coopération régionale: Renforcer la coopération régionale pour le développement de l’agriculture et des systèmes alimentaires.

Climat des affaires: Améliorer le climat des affaires pour attirer les investissements et favoriser le développement du secteur agricole.

2. Quel impact des politiques sur la productivité?

L’impact des politiques sur la productivité agricole en Afrique subsaharienne est significatif et multiforme. Les politiques gouvernementales, les réglementations et les initiatives menées au niveau national et régional peuvent avoir des effets positifs ou négatifs sur la productivité, influençant ainsi la sécurité alimentaire, les revenus des agriculteurs et le développement économique global. Voici une analyse détaillée de cet impact :

I. Politiques Favorables à l’Amélioration de la Productivité:

Investissements dans la Recherche et le Développement Agricole:

Impact positif: Les politiques qui soutiennent la recherche et le développement (R&D) agricole, notamment la création de nouvelles variétés de cultures plus productives, résistantes aux maladies et adaptées aux conditions climatiques locales, contribuent à l’amélioration des rendements.

Exemples:

Financement de programmes de sélection variétale et de production de semences améliorées.

Soutien aux centres de recherche agricole (comme l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles – ISRA).

Chiffres et Statistiques (Exemples): Corrélation positive entre les investissements dans la R&D agricole et les rendements des cultures (Source: FAO, Banque Mondiale).

Accès aux Intrants Modernes:

Impact positif: Les politiques qui facilitent l’accès des agriculteurs aux intrants modernes (engrais, pesticides, semences améliorées) augmentent la productivité des cultures.

Exemples:

Subventions ou exonérations fiscales sur les intrants agricoles.

Programmes de distribution de semences améliorées à prix abordables.

Accès au crédit agricole pour l’achat d’intrants.

Chiffres et Statistiques (Exemples): Corrélation positive entre l’utilisation d’engrais et les rendements des cultures (Source : FAO).

Amélioration des Infrastructures Agricoles:

Impact positif: Les investissements dans les infrastructures (routes rurales, systèmes d’irrigation, entrepôts de stockage) améliorent l’accès aux marchés, réduisent les pertes post-récolte et augmentent la productivité.

Exemples:

Construction et entretien des routes rurales pour faciliter le transport des produits agricoles.

Développement de systèmes d’irrigation pour une production agricole en saison sèche.

Construction d’entrepôts de stockage pour réduire les pertes post-récolte.

Chiffres et Statistiques (Exemples): Corrélation positive entre l’accès aux infrastructures et les rendements agricoles.

Politiques de Soutien aux Agriculteurs:

Impact positif: Les politiques qui soutiennent les agriculteurs, telles que les prix garantis, les subventions à la production et les programmes de crédit agricole, encouragent la production et améliorent la productivité.

Exemples:

Mise en place de prix garantis pour les produits agricoles.

Subventions à la production (par exemple, pour les engrais).

Programmes de crédit agricole à des taux d’intérêt préférentiels.

Chiffres et Statistiques (Exemples): Impact des politiques de prix garantis sur les rendements et les revenus des agriculteurs.

Formation et Vulgarisation Agricole:

Impact positif: Les programmes de formation et de vulgarisation agricole permettent aux agriculteurs d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences, ce qui se traduit par une amélioration des pratiques agricoles et de la productivité.

Exemples:

Formation des agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles (gestion des sols, lutte contre les ravageurs, etc.).

Vulgarisation agricole par le biais de conseillers agricoles et de démonstrations sur le terrain.

Chiffres et Statistiques (Exemples): Impact des programmes de formation sur les rendements agricoles.

II. Politiques Entravant la Productivité:

Politiques de Taxation Défavorables:

Impact négatif: Les taxes élevées sur les intrants agricoles, les exportations ou les revenus des agriculteurs, peuvent décourager la production et nuire à la productivité.

Exemples:

Taxes élevées sur les engrais, les pesticides et les semences améliorées.

Taxes à l’exportation qui réduisent les revenus des agriculteurs.

Chiffres et Statistiques (Exemples): Impact des taxes sur les coûts de production et les revenus des agriculteurs.

Réglementations Excessives et Bureaucratie:

Impact négatif: Les réglementations excessives et la bureaucratie peuvent augmenter les coûts de production, ralentir les processus et décourager l’investissement.

Exemples:

Procédures administratives complexes et coûteuses pour l’obtention de permis et de licences.

Chiffres et Statistiques (Exemples): Impact des réglementations sur le temps et le coût de production.

Instabilité des Politiques:

Impact négatif: L’instabilité des politiques agricoles (changements fréquents des prix garantis, des subventions, etc.) crée de l’incertitude pour les agriculteurs et décourage l’investissement.

Exemples:

Modifications fréquentes des politiques de prix.

Chiffres et Statistiques (Exemples): Impact de l’instabilité des politiques sur les investissements et la productivité.

Manque de Droits Fonciers:

Impact négatif: Le manque de droits fonciers sécurisés décourage les investissements à long terme dans l’agriculture et entrave l’amélioration de la productivité.

Exemples:

Absence de titres fonciers ou procédures d’attribution des terres peu claires.

Chiffres et Statistiques (Exemples): Impact de la sécurité foncière sur les investissements et la productivité.

Corruption:

Impact négatif: La corruption, par exemple, dans l’octroi des licences ou des subventions, peut fausser les marchés et nuire à la productivité.

III. Analyse et Conclusion:

L’impact des politiques sur la productivité agricole est complexe et dépend de nombreux facteurs. Les politiques favorables, bien conçues et mises en œuvre de manière efficace, peuvent stimuler la productivité et contribuer à la sécurité alimentaire. A contrario, les politiques défavorables peuvent entraver la croissance et la productivité. Il est donc essentiel que les gouvernements évaluent régulièrement l’impact de leurs politiques agricoles, en utilisant des données chiffrées et en menant des études d’impact pour identifier les points forts et les points faibles. Une politique agricole cohérente et durable, qui tient compte des besoins des agriculteurs et qui soutient l’innovation et le développement technologique, est essentielle pour améliorer la productivité agricole et assurer la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. L’analyse de données quantitatives (rendements, utilisation d’intrants, investissements, etc.) et qualitatives (perceptions des agriculteurs, études de cas, etc.) est cruciale pour une évaluation précise de l’impact des politiques.

Qui sont les acteurs clés pour les solutions ?

Pour relever les défis et mettre en œuvre des solutions efficaces pour transformer les systèmes alimentaires en Afrique subsaharienne, il est essentiel de mobiliser et de coordonner l’action d’un large éventail d’acteurs clés. Chacun de ces acteurs a un rôle spécifique à jouer :

I. Gouvernements et Décideurs Politiques:

Rôle:

Définir des politiques agricoles cohérentes et favorables au développement durable.

Mobiliser les ressources financières nécessaires.

Créer un environnement propice à l’investissement et à l’innovation.

Mettre en œuvre et faire respecter les réglementations.

Actions spécifiques:

Élaborer et mettre en œuvre des plans nationaux de développement agricole.

Soutenir la recherche et le développement agricoles.

Faciliter l’accès des agriculteurs aux financements et aux marchés.

Investir dans les infrastructures agricoles (routes, irrigation, etc.).

Promouvoir la gouvernance et la transparence dans le secteur agricole.

Exemples:

Ministères de l’Agriculture, des Finances, du Commerce, de l’Environnement.

Agences de développement agricole.

II. Agriculteurs et Producteurs Agricoles:

Rôle:

Adopter des pratiques agricoles durables et innovantes.

Augmenter la productivité et la qualité des productions.

S’organiser en coopératives et associations pour renforcer leur pouvoir de négociation.

S’adapter aux changements climatiques.

Actions spécifiques:

Adopter des techniques agricoles modernes (agriculture de conservation, agroécologie).

Utiliser des semences améliorées et des engrais de qualité.

Participer à des programmes de formation et de vulgarisation agricole.

Investir dans des équipements et des infrastructures.

Exemples:

Petits agriculteurs, agriculteurs familiaux, grandes exploitations agricoles.

Coopératives et organisations de producteurs.

III. Secteur Privé et Entreprises Agroalimentaires:

Rôle:

Investir dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles.

Développer des chaînes de valeur efficaces.

Créer des emplois et de la richesse.

Contribuer à la sécurité alimentaire.

Actions spécifiques:

Investir dans des exploitations agricoles, des usines de transformation et des infrastructures de stockage.

Développer des partenariats avec les agriculteurs.

Innover dans les produits et les services.

Adopter des pratiques durables.

Exemples:

Entreprises de production agricole (semences, engrais, etc.).

Entreprises de transformation agroalimentaire.

Entreprises de distribution et de commercialisation.

Institutions financières (banques, etc.).

IV. Organisations de la Société Civile (OSC) et Organisations Non Gouvernementales (ONG):

Rôle:

Sensibiliser et mobiliser les populations.

Apporter un appui technique et financier aux agriculteurs.

Défendre les droits des agriculteurs et promouvoir la justice sociale.

Surveiller la mise en œuvre des politiques agricoles.

Actions spécifiques:

Mettre en œuvre des projets de développement agricole.

Fournir une assistance technique aux agriculteurs.

Mener des campagnes de sensibilisation.

Faire du plaidoyer auprès des gouvernements.

Exemples:

Organisations de développement.

Associations d’agriculteurs.

V. Institutions de Recherche et d’Enseignement:

Rôle:

Mener des recherches sur l’agriculture et les systèmes alimentaires.

Développer de nouvelles technologies et innovations.

Former des professionnels qualifiés.

Diffuser les connaissances et les bonnes pratiques.

Actions spécifiques:

Mener des recherches sur les cultures, les sols, la gestion de l’eau, etc.

Développer des variétés de cultures résistantes aux maladies et aux changements climatiques.

Former des agronomes, des ingénieurs agronomes, des techniciens agricoles et des chercheurs.

Publier des études et des rapports.

Exemples:

Instituts de recherche agronomique.

Universités et écoles d’agronomie.

VI. Organisations Internationales et Bailleurs de Fonds:

Rôle:

Fournir un appui financier et technique aux pays africains.

Promouvoir la coopération régionale et internationale.

Mener des recherches et diffuser les connaissances.

Actions spécifiques:

Financer des projets de développement agricole.

Fournir une assistance technique aux gouvernements et aux organisations de la société civile.

Organiser des événements et des forums pour partager les connaissances et les bonnes pratiques (ex: le Forum Mondial).

Promouvoir des politiques agricoles durables.

Exemples:

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Banque mondiale, Banque africaine de développement (BAD).

Fonds international de développement agricole (FIDA).

Organisations régionales (Union africaine, etc.).

VII. Consommateurs:

Rôle:

Faire des choix alimentaires responsables et durables.

Soutenir les producteurs locaux.

Sensibiliser aux enjeux de la sécurité alimentaire.

Actions spécifiques:

Privilégier les produits locaux et de saison.

Réduire le gaspillage alimentaire.

Soutenir les initiatives en faveur de l’agriculture durable.

La réussite de la transformation des systèmes alimentaires en Afrique subsaharienne dépendra de la capacité de tous ces acteurs à collaborer, à coordonner leurs efforts et à travailler ensemble pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire, de résilience climatique, de souveraineté agricole et de développement durable.

En conclusion:

Le Forum Mondial sur les Systèmes Alimentaires Africains est une opportunité cruciale pour l’Afrique subsaharienne.