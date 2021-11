Forum sur la Paix: Macky Sall se rend à Paris

Le président de la république, Macky Sall, prend part, ce jeudi, à Paris, au Forum sur la paix. Prévu jusqu’au samedi, cette rencontre est axée sur le thème : « Réduire les fractures et se pré- parer au monde post-Covid ». Elle regroupe de nombreux chefs de gouvernement ainsi que des milliers d’autres participants issus des organisations internationales, des organisations non gouvernementales, des grandes entreprises, des organismes philanthropiques, des universités et des médias.

Selon le communiqué du Bureau d’Information gouvernementale (BIG) . « cette importante rencontre est une occasion pour le président de la République de redéfinir une nouvelle dynamique de partenariat mondial ». « En effet, le président Macky Sall, arrivé mercredi à Paris, co-animera ce jeudi 11 novembre un panel de haut niveau sur le financement des économies en développement », lit-on dans le communiqué.

Au cours de ce Forum, ajoute le texte, « plusieurs urgences de l’heure telles que les nouveaux mécanismes de solidarité internationale dans les relations internationales ou encore la question de l’annulation de la dette africaine après la crise mondiale causée par l’apparition de la Covid-19, seront abordées ».

Selon le BIG, cette 4ème édition du Forum a ainsi pour objectif principal de « stimuler une reprise plus solide et plus inclusive en s’attaquant aux fractures qui minent la gouvernance mondiale ». Dans ce cadre, « il est attendu des assises, la formulation d’initiatives destinées à mieux gérer les biens communs mondiaux à travers la mise en avant de nouveaux principes d’actions pour le monde post-Covid », selon le texte.

Au final, cette édition de Paris « veut conjurer les menaces susceptibles de planer sur la reconstruction post-Covid en comblant ces quatre déficits », en mettant l’accent sur « le déficit d’action en matière de santé et de relance économique, avec en ligne de mire une vaccination pour tous dès maintenant », (…) ainsi que sur « l’amélioration de la gouvernance mondiale de la santé ».

D’autres questions liées notamment aux « efforts de redressement » à savoir les « restrictions imposées aux sociétés civiles et aux droits des femmes pendant la pandémie », ainsi que celles concernant « les biens communs mondiaux, la gouvernance des risques climatiques, la biodiversité et les océans, la gouvernance de l’espace numérique, la cybersécurité », seront également au menu de ce forum.

La BIG rappelle par ailleurs que « le Forum, dont le but est de célébrer le centenaire de l’Armistice de 1918, ainsi que de réfléchir ensemble, proposer des initiatives concrètes, réinventer le multilatéralisme et toutes les formes de coopération contemporaine, s’est tenu pour la première fois du 11 au 13 novembre 2018 avec notamment la participation de 65 chefs d’Etat et de Gouvernement ».

« Il a ensuite réuni, pour sa deuxième édition en 2019, 7 000 participants et, pour sa troisième édition tenue en 2020, 12 000 participants en ligne sur la plateforme numérique pionnière conçue pour les assises », selon la même source.