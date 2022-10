Foundiougne : 20 villages sans eau depuis 20 ans

Plus de 20 ans, 20 villages dans le département de Foundiougne sont privés d’eau. La situation est plus dramatique et chaotique au village de Gagué Chérif où l’eau est introuvable. Pour obtenir de l’eau notamment potable, les populations sont obligés d’attendre un approvisionnement par les camions citernes. Seulement, l’approvisionnement n’est pas régulier.

D’où les tensions entre les femmes. C’est dire qu’ici, la quête de l’eau est donc redevenue une corvée. Un retour en arrière de 30 ans, où certaines femmes étaient obligées de parcourir des km, ou de faire la queue à la borne fontaine, pour trouver de l’eau potable.

Pour ne pas manquer de liquide précieux, certaines parmi les femmes se déplacent jusqu’aux villages environnants ou s’approvisionnent auprès des charretiers qui profitent de la situation pour se muer en revendeurs d’eau douce.

Dans une commune comme Foundiougne où 67,8% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, selon les chiffres de l’Agence nationale de la Statistique et de la démographie (ANSD), il est assez difficile pour certains ménages de se procurer de l’eau douce auprès des charretiers.

Il arrive souvent que les populations arborent des brassards rouges pour manifester leur mécontentement