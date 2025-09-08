Uploader By Gse7en
France : Le Gouvernement de François Bayrou renversé

8 septembre 2025 Actualité


Les députés français viennent de renverser le gouvernement de François Bayrou au terme d’un vote de confiance qu’il a lui-même convoqué. Il n’a obtenu que 194 voix alors que 364 voix lui sont défavorables. Il a promis, dans la foulée, de remettre sa démission au Président français, Emmanuel Macron qui n’a pas le choix. À noter que François Bayrou était le cinquième Premier du second mandat de Macron.

