G0: Après Kounkande, Karamba,  le nouveau messie 

Il était jeune, audacieux, bonimenteur, joufflu, les yeux pervenche, mais ce ne sont pas pour ses raisons que les sénégalais s’intéressaient à Koukande S’ils le faisaient, c’est que le féticheur leur faisait croire à des miracles, des histoires rocambolesques, et que nos patriotes adorent qu’on les épate.

Kounkande a disparu un jour, mais il semble que sa relève est assurée par un autre féticheur plus lucide et plus ambitieux encore. Il nous vient de Mbour et son nom est Karamba Danfakha. L’homme dit disposer de près de 600. 000 djinns à sa solde pour exécuter les différentes taches qu’il leur confie, et que d’autres esprits continuent de frapper à la porte d’embauche.

Contrairement à Kounkande cependant, les prédictions de Karamba sont vérifiées la plupart du temps Cela explique son succès auprès des jeunes filles en quête de maris, mais aussi dans le monde du football ou ses services sont très sollicités. Autant pour ses dons de voyance, que pour les prières à effectuer pour réussir son entreprise . Mais, franchement, n’est-il pas temps de travailler à être plus rationnel, à l’anglaise, quoi,… sans filer à l’anglaise.

Sébé