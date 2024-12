GO : Badara Gadiaga yaw ça  kanam !  

Partager Facebook

» Papa Gadiaga yaw thia kanamm….thia kanama kanama kanam… » .. Vous vous souvenez de » Dolé « , le fameux tube de Fatou Laobé des années 2000, qui avait battu tous les records de vente à l’époque ?

Cela commençait avec les paroles citées plus haut, pour magnifier le travail d’un honnête homme qui avait beaucoup de mérite, grâce à sa générosité et son travail apprécié par tous. On ne dira pas que c’est tout le contraire. Mais en tout cas, pas l’œuvre d’un chroniqueur de la race d’un Badara Gadiaga, qui traitait le boss de TFM de tous les noms d’oiseaux, avant de se retrouver dans sa boîte et dans le lot de ses plus grands laudateurs.

C’est ce changement d’ailleurs que beaucoup de sénégalais ont du mal à accepter chez Gadiaga le gnome de la radio planétaire, surtout quand avec ses fausses manières guindées, il s’en prend aux autres politiciens.

Notamment aux ténors de l’opposition, juste parce qu’il répond à des commandes politiques pas toujours de bon aloi. Pour ne pas dire plus.

Sébé