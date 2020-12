Gadgets alcoolisés: Le procès renvoyé

Le procès des 4 suspects interpellés dans l’affaire des gadgets alcoolisés pour enfants s’est ouvert hier mardi 22 décembre 2020 au tribunal des flagrants délits de Dakar. Seulement, l’audience a été renvoyée au 29 décembre prochain. Motif ? Une nouvelle personne a été interpellée dans cette affaire. Ainsi, le procureur a-t-il demandé de procéder à la jonction de la procédure avec celle de l’importateur qui aurait été arrêté hier lundi. Pour rappel, ce mercredi 16 décembre dernier, la Direction du commerce intérieur a interpellé un commerçant distributeur de jouets et gadgets pour enfant contenant un liquide sucré et alcoolisé. Son fournisseur Khalil est de nationalité libanaise. Ce dernier a avoué, devant les enquêteurs, avoir vendu, en un mois, tout le stock qu’il entreposait dans un magasin sis à Cambérène. Il a confié que le produit lui a été livré par un riche commerçant basé en Guinée. Les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt à la prison du Cap Manuel.