Gamou 2025 : Dakarnave aux côtés de la communauté Tidiane

5 septembre 2025 Actualité

À l’occasion du Gamou 2025, célébrant la naissance du Prophète Mouhammed (PSL), Dakarnave a tenu à réaffirmer son attachement aux valeurs de solidarité et de partage.

L’entreprise a ainsi apporté sa modeste contribution à la communauté tidiane de Dakarnave, réunie au sein du Dahira Rydwane, à travers un appui dédié.

En parallèle, Dakarnave a également participé à la distribution d’eau dans la ville sainte de Tivaouane, particulièrement au niveau du Dahara de Seydi El Hadj Malick Sy, lieu symbolique de rassemblement et de dévotion.


Par ces actions, Dakarnave exprime sa volonté d’accompagner les communautés religieuses et de soutenir les initiatives qui renforcent la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

