Go : Aïssata Tall Sall s’entraine à la RTS

Oui, oui ! Quand on occupe certaines fonctions, on est obligé de parler, de s’adresser à de grands publics, pour prouver d’abord qu’on mérite la confiance du Chef de l’Etat, mais aussi pour dire aux Sénégalais qu’on est pas du tout ‘’thiouné’’.

Ainsi vient de faire Aïssata Tall Sall, notre nouvelle ministre des Affaires étrangères.

En tournée à l’étranger, elle a tapé dans le sensationnel en montrant à la presse internationale que c’est maintenant elle qui est aux commandes et que ‘’dou niékhou niébé’’.

Et quand une journaliste a eu la mauvaise idée de lui demander est-ce que le Président Macky Sall ne peut pas une bonne fois libérer Sonko pour qu’on en parle plus, elle a rué dans les brancards avant de lui faire savoir que nous avons une vraie république, avec un partage de pouvoir et non une République bananière comme ça se passe dans certains pays africains, la class quoi !

Mais seulement en fin de compte, elle s’est un peu fouraillée avec ces histoires de terroristes et de mercenaires à Dakar, qu’elle doit être la seule à avoir vu, avec son parti ou ses nouveaux copains.

Est-ce la raison pour laquelle dès son retour à Dakar, on lui a demandé de revoir sa copie ?

Depuis quelques jours, on la voit s’entrainer à la radio.

Quant à TFM, WalfTv, SenTv, non, mais à la RTS et surtout pendant les heures où les gosses sortent dans la rue pour casser ou pour faire la révolution.

Qui est fou ? Quand on sait que Radio Sénégal n’est principalement écouté que par les plus de 6O ans, avec un taux 90% de comorbidité.

CEBE