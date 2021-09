GO Alerte: Des sites Internet voleurs de textes

Autant que certains confrères confinés dans l’ombre à cause de la nature discrète de leur travail, je me désole de l’attitude d’une certaine presse qui devient intolérable. Exemple ? Un célèbre site (l’un des premiers de notre pays) est maintenant devenu incrédible, méconnaissable, à cause de son apostat pour l’argent.

Il n’est plus ce qu’il était. Plus aucune once de dignité. Seulement la recherche effrénée de l’argent.

Il y a quelques mois, j’apostrophais quelques-uns de ses responsables, pour dénoncer une reproduction régulière (sans aucune permission préalable) de certains des papiers que je commettais.

Mais quand je suis tombé sur leur Dg, je suis également tombé des nues. Monsieur me fit comprendre que je devais plutôt dire merci, puisque son site me rendait service, en offrant plus de “visibilité” à mes écrits. Sic!

Il a fallu des injonctions répétées de ma part, pour mettre fin à cette honteuse et malhonnête pratique.

Qui leur avait fait croire que j’avais besoin de plus de “visibilité”, et pourquoi faire ?

Voilà la question qui me turlupinait depuis. Mais quand des confrères m’ont saisi pour m’expliquer ce dévergondage “5G”, j’ai mieux compris.

Il y a quelque chose de bien pourri sous nos cieux. Entre “piquer” gratuitement un papier d’autrui, ou nous abrutir de leurs insanités et de leurs commandes politiques, le choix est vite fait. Mais écoutons un autre confrère qui vient à la rescousse:

“Ce site est habitué à reprendre les productions des autres sans avoir l’élégance de citer la source. C’est devenu une habitude et on s’en désole sincèrement. Et si on leur fait la remarque dans le forum, le message ne passe pas. Il est détruit. ”

Que faut-il encore ajouter, sinon leur souhaiter un retour rapide à l’orthodoxie?

En tout cas, pour prétendre tenir un site, il faut du travail en permanence.

Et si on ne veut pas toucher à ses économies pour rémunérer des journalistes, piquer les papiers des autres pour faire du remplissage, ne saurait non plus être une solution durable.

Sébé