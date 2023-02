GO Bab’s Taf-taf coupe la langue de Walf 

Babacar Diagne dit Bab’s Taf-taf mérite bien son surnom. Plus rapide « tireur » que Lucky Luke, il a encore montré ses talents vendredi dernier, dès qu’on lui a demandé de couper la langue de la boite de Sidy Lamine.

Sans état d’âme il a fait « froouu, crraaassshh » dans ses mains, et moins d’une heure plus tard, écran noir. Tout avait disparu. Plus aucune trace de la boite à Cheikh Tidiane Niasse. Ni sur la TNT ni sur Canal, cette boite qui vous abonne et vous choisit vos programmes selon que vous soyez riche ou indigent. Restait alors que les réseaux sociaux.

C’est que, comme les bons boulangers, Bab’s n’agit qu’à la commande. Seule condition requise? Appartenir au Pouvoir ou à la périphérie, et savoir débusquer les emmerdeurs inconscients qui envoient « nos gosses » au front. Cela lui a réussi jusqu’ici parce qu’il n a de comptes à rendre à personne comme tout serviteur de la « bonne cause « , et que ce ne sera certainement pas cette convention des jeunes reporters du Sénégal qui dit marquer sa « solidarité » à la télévision Walftv, qui le fera reculer.

Sébé