GO: Cheikh Oumar Diagne devant les tribunaux

C’était prévisible. Dans la lutte que l’association And Samm Jikko yi mène contre la pédophilie, Cheikh Oumar avait été une première fois convoqué par la Dic, pour apporter les preuves de ses accusations contre des personnalités, dont le député Djibril War.

Hier mardi, après s’être exécuté à la Dic sur plainte de Djibril War, Cheikh Oumar Diagne a été déféré au parquet après une confrontation de 30 mn. Sans la présence de son avocat. Mais qui est donc Cheikh Oumar Diagne et quel est le sens de son combat ?

Dans notre édition du 21 Mai 2⁰21, nous avions tenté de dégager son profil : « L’auteur de la « République privée du Sénégal », Cheikh Oumar Diagne, est un expert financier, spécialiste en finance islamique. Membre d’une trentaine d’organisations, militant acharné contre l’impérialisme et la mondialisation, il demeure un fervent défenseur d’un retour aux racines africaines, tout en restant formateur en développement spirituel et personnel.

Mais ce qu’on retiendra particulièrement de l’enseignant-chercheur, ce sont les différents combats progressistes qu’il livre sans répit.

Entre autres, une lutte effrénée contre le néocolonialisme, la franc-maçonnerie et la dépravation de nos mœurs. Il est intraitable sur ces terrains et n’hésite pas à s’en prendre aux lobbies et autres coteries pour mener sa mission à terme.

Sébé