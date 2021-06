Go : De gros nuages sur la tête d’ATS

En larguant ses anciens camarades pour un poste de ministre offert par Big Mack, l’ex dame de fer socialiste Aissata Tall Sall aura peut-être commis la plus grosse bévue politique de sa vie.

Elle n’aura, en effet , pas compté avec l’avis de ses troupes fières et très conservatrices, et cela risque de lui coûter cher lors des prochaines locales , quand on connaît l’aversion de certaines populations à l’ endroit de tout ce qui, de près ou de loin, touche à la transhumance ou à la trahison. Déjà, en revisitant sa municipalité de Podor, l’édile a pu constater elle-même, une sérieuse baisse de sa popularité, surtout auprès des jeunes et des femmes.

Si on y ajoute le refus du patron de BBY de se mêler à des guerres de positionnement pour ne pas gêner ses poulains de l’APR ( même s’il ne le crie pas sur les toits ), il est évident qu’ il ne saurait plus être question d’un petit coup de pouce à l’allumage Fût-il destiné au décollage d’une grande alliée.

CEBE