GO : Goumbala, le plus sympa des transhumants

Il est adorable, Goumbala! Voilà pourquoi tout le monde l’aime bien. Mais il y a aussi que Goumbala a très tôt connu les rouages de la politique politicienne, pour avoir affûté ses premières armes sous Senghor, avant de continuer dans les harnais de Diouf, Wade et Macky Sall.

Un homme du terrain, donc, je vous dis ! Un self- made-man politique cultivé, qui connaît les Sénégalais et qui sait comment conjuguer avec. De quelque bord qu’ils soient. Son dernier point de chute a été le Rewmi de Idrissa Seck. Et même quand ce dernier, sevré et un peu fauché, a commencé à téter du » mburu ak soow », il lui est resté fidèle et l’a suivi dans les nouveaux pâturages.

Mieux, il a parcouru les plateaux de télévision de la place, pour le défendre bec et ongles. Qu’est-il arrivé par la suite pour que Goumbala se soit ravisé ? Par la suite, Goumbala est devenu méconnaissable voire infréquentable. Il a changé, avec de nouvelles prises de position tranchées sur ses amis de naguère, qu’on le sent déçu et frustré. Il a réajusté son tir et passe son temps à viser la tête de ses anciens potes. Depuis, ce sont des attaques à peine feutrées contre son mentor et l’ami Big Mack, les grands chefs qui ont inventé le « mburu ak soow ».

Pour que ce soit clair d’ailleurs et que nul n’en ignore, notre ami Goumbala délaisse désormais les grandes télés habituelles de ses amis pour mener ses combats. Il évolue désormais sur des scènes, telle la guerrière Walf d’où il tire ses missiles. Il n’ouvre pas encore le feu sur Ndamal Cadior, certainement à cause des Locales.

On entendra davantage Goumbala car Il reste quand même beaucoup de temps avant les Législatives et la Présidentielle. Si jamais elles se tiennent.

Sébé