GO: Goumbala tire sur la coalition » Mbourok soow ».

Dans un pays de scandales, les urgences se bousculent quotidiennement à la porte. Pas un jour sans esclandre. Comme jadis, les savetiers disaient : « pas un pas, sans Bata ». Le dernier en date ? La récente sortie de Mamadou Goumbala sur Sen Tv, pour tirer sur Big Mack sans ménagements.

C’est connu. Goumbala, grand « flibustier » devant l’Eternel et abonné accro des plateaux de télé, a presque fait le tour de toutes les formations politiques de la place, avant d’aller (re)transhumer au Rewmi d’Idrissa Seck. On croyait alors qu’il s’était défensivement fixé, même si entretemps, « Ndamal Cadior » a tourné casaque pour aller flirter avec Big Mack et ses « mannequins ». Mais ces temps-ci, il semble avoir revu ses positions, en déclarant ouvertement la guerre au Big Boss de BBY, pourtant leur principal actionnaire.

Partout en effet, ce sont des tirs de bazookas en direction de Big Mack. Sur le petit écran comme sur les ondes des bandes Fm. Qu’est ce qui explique ce revirement soudain ? Et pourquoi notre ami, est-il devenu si amer ? Pour l’instant, personne ne sait exactement. Mais comme notre pays regorge d’analystes politiques et de sorciers, et deux pistes sont vite dégagées

Le dépit amoureux (Goumbala n’aurait rien gagné dans le rapprochement Idy-Macky même s’il l’a partout défendu), ou la perspective des prochaines locales à l’issue très incertaine, qui, dès maintenant attend des acteurs politiques qu’ils se définissent, pour demain prétendre à des parts sur le partage du gâteau.

Il pourrait cependant exister d’autres raisons inconnues pour le moment, car avec Goumbala, ce n’est pas la girouette qui tourne, mais le vent.

Sebe