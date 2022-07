GO : Halima Gadj entre dans l’affaire Adji Sarr-Sonko

On la dit malade, surmenée, d’autres, avancent même qu’elle est carrément dépressive depuis son exil ivoirien. Mais quoi qu’il en soit, on ne peut pas dire que la ravissante actrice ait ravalé sa langue, ni renoncé à ses activités professionnelles, puisqu’elle est en plein tournage de son dernier téléfilm dont la sortie officielle est prévue le mois prochain.

En attendant, elle ne rate rien de ce qui se passe au pays. Et, dans son langage cru dont je vous cède quelques parcelles, la voilà qui s’intéresse à tout, quand elle a le temps de donner son point de vue sur l’affaire Sonko-Adji Sarr, devenue nouvelle source d’inspiration pour politiques en mal d’idées ou d’arguments :

« 3 morts dont deux par balles dans une zone de conflit armé…Avant de se prononcer là-dessus, nous devons exiger de L’Etat et la société civile en « AVANT », une autopsie des corps et une identification des balles ayant causé la mort des manifestants. C’est un jeu d’enfant de savoir si les balles utilisées sont celles des forces de l’ordre. Avant cette étape, « loussi waay waakh, wakhi parparlooo rek laay done ».

Il ne faut rien exclure… » Vous en pensez quoi, de cette déclaration intempestive ? Pour moi deh, c’est presque clair.

Sebé