Election Présidence de la BAD: Amadou Hott reçu par Ousmane Sonko

Le Premier Ministre de la République du Sénégal, Ousmane SONKO, s’est entretenu ce mardi 10 décembre 2024 avec monsieur Amadou HOTT, candidat du Sénégal à la Présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Les échanges conviviaux et constructifs ont principalement concerné les avancées de sa candidature portée officiellement par le Chef de l’Etat et l’ensemble du Gouvernement sénégalais. Amadou HOTT a partagé les prochaines étapes de son parcours pour obtenir ce poste stratégique, et a réitéré ses remerciements au Président de la République, au Premier Ministre et à tout le Gouvernement pour la grande mobilisation autour de sa candidature.

C’est une démarche qui vient renforcer la position du Sénégal sur la scène internationale, à travers une candidature de haut niveau portée par l’un de ses économistes les plus expérimentés. Retenons que l’Etat du Sénégal soutient la candidature de Amadou Hott à la présidence de la Banque africaine de développement. Le gouvernement à d’ailleurs lancé sa candidature, il y à deux semaines.

Pour rappel, l’économiste et le banquier d’affaires sénégalais, candidat à la Présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD), a été précédemment Envoyé Spécial du Président de la BAD pour l’Alliance pour l’Infrastructure Verte en Afrique. Il fut ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal entre avril 2019 et septembre 2022.