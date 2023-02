Go: Il fallait le faire, on l’a fait ! (championnat d’Afrique)

« Yes. We did it. Et effectivement, sou nou boys yi daal, diambar la gnou. » Après avoir vaincu les signes » indiens » guinéen, malien gambien et autres, il fallait remporter le championnat d’Afrique et la jeunesse locale sénégalaise est parvenue à monter sur le toit de l’Afrique ! Solides du début jusqu’à la fin, les hommes de Pape Thiaw ont trouvé solutionné le problème.

Le Sénégal est Champion de tous les Championnats d’Afrique ! Avant-hier, ils ont terrassé l’Algérie chez-elle en finale du CHAN 2022. Les lions ont fait la différence aux tirs au but, à l’issue des prolongations.

Pratiquement un an jour pour jour après le trophée à la CAN 2021 remportée par l’équipe d’Aliou Cissé, les hommes de Pape Thiaw ajoutent donc un trophée majeur dans les vitrines du football sénégalais, et démontrent que le Championnat sénégalais est bien vivant et plus que jamais talentueux.

Reste la suite rek, pour faire de nous les meilleurs joueurs du continent, toutes catégories confondues.: En effet , Champion d’Afrique en titre de la CAN 2022, et actuels champions de la CHAN, il ne reste à notre bonheur que la Coupe d’Afrique des Nations U-20 Total (CAN U20) de football (appelée Coupe d’Afrique des nations junior qui se jouera au Caire dans une quinzaine de jours.

Sébé