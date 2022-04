GO : Plus on est nombreux, plus on s’amuse…

C’est connu. L’amusement croît avec le nombre de convives disposés à se divertir. Plus le nombre de personnes joyeuses est important, plus la joie de se détendre augmente. Au début, on croyait à une blague, mais la réalité nous a tous rattrapés : l’effectif des députés de notre auguste assemblée nationale va être boosté.

L’hémicycle devrait désormais passer à 172 députés au lendemain des prochaines Législatives. Le département de Thiès devrait avoir deux députés supplémentaires. Itou pour Mbour. Un siège sera affecté à Bounkiling et un autre à Médina Yoro Foula. Keur Massar sera doté de deux sièges, mais Pikine en aura un de moins. Quand on départementalise, dit-on, on fait comme pour les omelettes. Mais faux, rétorque l’opposition.

Tout ce charivari ne sert qu’à biseauter les cartes à la veille des prochaines législatives et explique pourquoi les Sénégalais se devraient de condamner l’utilisation de l’argent public pour payer des gens qui ne sont là que pour valider les desiderata du camp au pouvoir.

Sébé