Gorom : Des gendarmes de la SR agressés par le fils d’un vieux escroc

Ousmane N. a posé un acte de travers quand des éléments de la section de Recherches de Colobane se sont rendus au village de Gorom 1 pour interpeller son père Ndongo S. N. aux fins d’incarcération pour le contraindre à verser 15 millions francs à une victime d’escroquerie foncière. L’agent municipal a poursuivi les pandores à bord d’un 4×4 pour en découdre avec eux et faire libérer son papa. Mais, il a été finalement maîtrisé et arrêté pour outrage à agent de la force publique, mise en danger, violences et rébellion.

Les faits se sont produits le 2 novembre dernier, vers 13h. Sur ordre du procureur de la République, des éléments de la section de Recherches de Colobane étaient partis au village de Gorom 1 pour cueillir le nommé Ndongo S. N., reconnu coupable d’escroquerie et condamné à verser 15 millions francs à la partie civile. Mais, le mis en cause n’a pas mis la main à la poche pour désintéresser sa victime qui a saisi le parquet pour l’exécution de la contrainte par corps. À leur arrivée au domicile de Ndongo S. N., les pandores ont trouvé ce dernier sous l’arbre à palabres avec les membres de sa famille. C’est ainsi qu’il l’ont pris en aparté dans le salon pour procéder à une vérification d’identité. Les agents interpllateurs ont ensuite notifié au condamné le motif de leur présence sur les lieux. Contre toute attente, le fils du mis en cause du nom de Mohamed s’est déchaîné sur les hommes en bleu qui n’ont eu d’autres choix que de rebrousser chemin. Après avoir informé leur supérieur, les gendarmes ont pris toutes les dispositions nécessaires, avant de retourner chez le vieux escroc le même jour. C’est alors qu’ils l’ont embarqué de force. Cette fois, c’est Ousmane N. qui s’est distingué en poursuivant les gendarmes à bord d’un 4×4 jusqu’à la sortie du village. Après leur avoir barré la route, il dégoise des insanités et s’en prend physiquement à l’un des pandores en le prenant au collet. Neutralisé, Ousmane N. a été inculpé deux jours plus tard pour outrage à agent de la force publique, rébellion, violences et mise en danger. À la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar hier, l’agent municipal a opté pour la dénégation. Pour se tirer d’affaires, il a soutenu s’être rapproché de ses victimes pour savoir les raisons de l’arrestation de son papa. « Je dormais au moment où les gendarmes débarquaient à la maison. Quand mon père m’a réveillé, je lui ai conseillé de les suivre. Mais, comme il a un problème d’audition, j’ai rejoint les pandores chez le vulgarisateur qui se trouve à la sortie de notre village. Dès que je leur ai interpellé, ils m’ont appréhendé », a-t-il servi au juge.

Vu la gravité des faits, le Ministère public a requis deux ans, dont trois mois ferme. Me Alassane Diallo a souligné que le prévenu ignorait qu’il avait affaire à des gendarmes. Car ceux-ci n’étaient pas en tenue. En plus, la partie civile avait l’habitude d’envoyer des civils pour recouvrer ses 15 millions francs. « Je ne peux pas imaginer qu’en face des gendarmes qu’il y ait une once de résistance. Permettez-lui de rejoindre sa famille », a sollicité l’avocat de la défense. Déclaré coupable, le prévenu a écopé d’une peine d’un mois ferme.